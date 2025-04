CEO diz que Santos não tem pressa por novo técnico e Sampaio pode ser efetivado

O CEO Pedro Martins atualizou a busca do Santos por um novo técnico. Neste domingo, antes do clássico contra o São Paulo, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o dirigente afirmou que o clube está sem pressa.

Pedro salientou que o mais importante é fazer a escolha certa para não correr o risco de uma nova demissão no futuro.

"A gente vem fazendo uma reflexão do que acertamos e erramos neste período com o Caixinha. É muito importante olhar para dentro e fazer essa avaliação. Não dá para normalizar a demissão de um treinador. Isso tem tudo a ver com a escolha do próximo. Que tipo de treinador vamos escolher, analisando os erros que cometemos neste começo de temporada. Não estamos com pressa, preferimos tomar o tempo necessário, conversar com algumas pessoas e ter todo o cuidado para tomar a decisão, pensando na temporada", disse ao SporTV.

Enquanto a diretoria conversa com treinadores no mercado, o Peixe está sendo dirigido interinamente por César Sampaio. Na estreia, o auxiliar venceu o Atlético-MG por 2 a 0. Agora, ele será avaliado no clássico.

"Temos que fortalecer e enaltecer o que o César Sampaio está fazendo. Ele assume esse papel de interno e conseguiu um resultado importante. Vamos avaliar esse jogo contra o São Paulo", disse Pedro Martins.

"O César sabe que estamos fazendo esse processo de seleção, buscando alguns nomes. Ele esta ciente. Continuamos conversamos com o mercado. Vamos avaliar. Estamos procurando ter calma. Hoje a prioridade é escolher um treinador no mercado, mas sem deixar de olhar para a evolução do César Sampaio", finalizou.

O Santos demitiu Pedro Caixinha na última segunda-feira. Ao todo, foram 17 partidas com o técnico. Neste período, o Peixe somou seis vitórias, quatro empates e sete derrotas, além de 26 gols marcados e 21 sofridos.