Rampage Jackson confronta homem em bar após confusão com cinegrafista

Uma situação inusitada envolvendo o ex-campeão do UFC Quinton 'Rampage' Jackson chamou a atenção na noite de sexta-feira (18) em um bar movimentado de Newport Beach, Califórnia. O veterano, que hoje atua como podcaster e streamer, protagonizou um momento tenso ao defender seu cameraman de um suposto empurrão cometido por um frequentador visivelmente embriagado.

De acordo com o vídeo que circula nas redes sociais, o incidente começou quando o homem empurrou o cinegrafista que acompanhava Jackson no local. O ex-campeão reagiu imediatamente, abordando o indivíduo com firmeza (clique aqui ou veja o vídeo abaixo).

"Ei, vem aqui. Você acabou de empurrar meu cameraman?", questionou Jackson, segurando o homem. A resposta do acusado foi direta: "Sim, ele me empurrou". No entanto, Rampage negou a versão e defendeu seu cinegrafista. "Ele está com a porra da câmera! Ele não te empurrou. Sai daqui antes que eu acabe contigo, seu filho da p***. Eu vi tudo, você é um filho da p*** de um covarde. Nunca mais encoste no meu cameraman".

A confusão atraiu a atenção de outras pessoas no bar, incluindo uma mulher que tentou intervir. "Não faça isso. Ele não encostou nele. Deixa ele em paz", disse ela a Jackson, que rebateu apontando para a câmera: "Eu vi tudo. Está tudo gravado na porra da câmera".

Carreira no UFC

Quinton Rampage Jackson teve uma carreira marcante no UFC, onde conquistou o cinturão dos meio-pesados (93 kg) ao derrotar Chuck Liddell por nocaute no primeiro round, em maio de 2007, no UFC 71. Conhecido por seu estilo agressivo, poder de nocaute e carisma fora do comum, Jackson acumulou vitórias notáveis contra nomes como Dan Henderson, Wanderlei Silva e Lyoto Machida.

Com um cartel profissional de 38 vitórias e 14 derrotas, Rampage foi um dos principais nomes da organização durante a era de ouro da divisão dos meio-pesados (93 kg), participando também como treinador no reality show The Ultimate Fighter. Sua rivalidade com lutadores como Rashad Evans e Jon Jones ajudou a impulsionar a popularidade da categoria e do próprio Ultimate no final dos anos 2000 e início da década seguinte.

Rampage Jackson went OFF on this guy for pushing his cameraman while he was streaming ?

? @Rampage4realpic.twitter.com/IX7P9B4QJi

- Championship Rounds (@ChampRDS) April 20, 2025

