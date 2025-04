Piastri diz que bom trabalho na largada garantiu vitória no GP da Arábia Saudita

Novo líder do Mundial de F-1 após a vitória no GP da Arábia Saudita, o australiano Oscar Piastri, da McLaren, creditou à sua boa largada o triunfo no circuito urbano de Jeddah neste domingo. "Depois que consegui ficar por dentro, não iria sair da Curva 1 em segundo. No fim das contas, foi isso que me garantiu a corrida. Estou muito feliz com o trabalho que fazemos nas largadas", afirmou Piastri, que tem 99 pontos na classificação.

Piatri largou na primeira fila, ao lado de Max Verstappen, da Red Bull, que havia conquistado a pole position. Os pilotos chegaram à primeira curva lado a lado. Verstappen conseguiu manter sua posição inicial ao sair da pista e voltar na frente do rival.

Mais tarde, foi anunciada uma punição de 5 segundos para o tetracampeão mundial, que foi cumprida na parada para a troca de pneus. Verstappen, que havia liderado a corrida até a entrada nos boxes, voltou à pista atrás de Piastri e terminou na segunda posição. Após cinco etapas, o piloto da Red Bull ocupa a terceira posição no Mundial, com 87 pontos, atrás de Piastri e de Lando Norris, da McLaren, com 89.

Questionado sobre a manobra e a punição, Verstappen não fez comentários. "Vou ser breve. É o que é", afirmou o piloto da Red Bull. "Quero agradecer imensamente aos fãs. Adoro a pista aqui, e nos vemos em Miami", completou ele, referindo-se à próxima etapa da F-1, de 2 a 4 de maio.

Apesar da vitória e da liderança no campeonato, Piastri não de mostrou totalmente satisfeito. "Ainda precisamos de um pouco mais, Max estava um pouco perto demais para o meu gosto. Foi uma corrida bem difícil. Fiquei muito feliz por ter vencido."

Vice-líder do Mundial, Norris fez uma corrida de recuperação em Jeddah, largando da décima posição e chegando em quarto lugar. "Foi o melhor que poderíamos ter feito hoje, mas é sempre triste perder um pódio", afirmou Norris. "Estou satisfeito com tudo. Preciso me ajudar um pouco e ter sábados melhores", completou ele, que bateu no Q3 do treino de classificação.