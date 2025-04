Hugo Hoyama exalta título mundial de Calderano: ‘Nível absurdo’

O mesatenista Hugo Hoyama parabenizou Hugo Calderano pelo título da Copa do Mundo de Tênis de Mesa, conquistado neste domingo (20) em duelo contra o chinês Lin Shidong em Macau, na China.

Hoyama exaltou o nível técnico de Calderano durante a disputa e o parabenizou pelo feito histórico: Foi a primeira vez que um atleta de fora da Europa ou da Ásia a conquistar o torneio mundial.

Hugo Hoyama, que abriu tantos caminhos pro tênis de mesa brasileiro, falando sobre a conquista do Hugo Calderano.



Menção importante ao Thiago Monteiro, com quem foi tricampeão pan-americano, técnico da seleção brasileira.



De uma lenda pra outra ❤️ pic.twitter.com/0qZfamejsU -- Piu Esportes (@piuesportes) April 20, 2025

O que aconteceu

Hugo Calderano fez história ao se tornar campeão da Copa do Mundo de Tênis de Mesa. O brasileiro venceu ninguém menos que o chinês Lin Shidong, atual número 1 do mundo, por 4 sets a 1, com parciais de 6-11, 11-7, 11-9, 11-4 e 11-5.

Além do título inédito, Calderano quebrou uma barreira histórica: é o primeiro atleta de fora da Europa ou da Ásia a conquistar a competição, um feito jamais alcançado por jogadores das Américas ou de outras regiões. O brasileiro já havia feito história ao se classificar para a final, e agora eterniza seu nome entre os maiores do esporte.

Em uma fala emocionada, o companheiro de esporte Hugo Hoyama exaltou a conquista histórica de Hugo Calderano na Copa do Mundo de Tênis de Mesa, destacando o feito como algo inimaginável para o esporte brasileiro. Para Hoyama, vencer os dois primeiros do ranking mundial simboliza o talento de Calderano, mas também o trabalho em equipe com a Confederação Brasileira.

Vocês acabaram de ver mais uma história sendo feita pelo nosso Hugo Calderano. Ser campeão de uma Copa do Mundo vencendo na semifinal o número 2 do mundo e na final outro chinês número 1 do mundo. Era inimaginável ver um brasileiro ser campeão de uma Copa do Mundo e o Hugo está aí, com todo o seu talento, o seu foco, sua determinação, também com trabalho em equipe junto com a Confederação brasileira investindo muito para que pudesse estar ali sempre entre os melhores. Hugo Hoyama

Ele elogiou a capacidade do atleta de se reinventar em quadra, ressaltando como, mesmo após perder o primeiro set, Calderano soube encontrar soluções e elevar seu nível de jogo de forma impressionante.

Só mostra que o Hugo está sempre evoluindo. Ele está sempre encontrando mais soluções para o seu jogo. Mesmo perdendo o primeiro set, ele jogou os outros quatro sets em um nível absurdo. Ele encontrou soluções e saiu um pouco da sua maneira de jogar.

Hoyama pioneiro

Hugo Hoyama teve uma trajetória de sucesso no tênis de mesa brasileiro, sendo um dos principais responsáveis por colocar o esporte em destaque no país. Com uma carreira de mais de duas décadas, ele representou o Brasil em seis Olimpíadas consecutivas, de 1992 a 2012, e conquistou um recorde de 15 medalhas em Jogos Pan-Americanos, sendo 10 de ouro.

Hoyama se destacou pela disciplina, técnica refinada e espírito competitivo, tornando-se um símbolo do tênis de mesa nacional. Após a aposentadoria, continuou contribuindo para o esporte como técnico e mentor de novas gerações.