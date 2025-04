Martinelli marca, Arsenal goleia Ipswich Town e soma sete jogos invicto no Inglês

Neste domingo, pela 33ª rodada do Campeonato Inglês, o Arsenal visitou o Ipswich Town no Portman Road e goleou por 4 a 0. Os gols do triunfo foram marcados por Leandro Trossard (2), Gabriel Martinelli e Ethan Nwaneri.

Com o resultado positivo, o Arsenal, que jogou com um a mais desde os 32 minutos do primeiro tempo, ampliou sua sequência invicta para sete jogos, com três vitórias e quatro empates. O time, que se encontra em segundo lugar, agora com 66 pontos, diminuiu a diferença para o líder Liverpool, que apresenta 76. O rival, porém, ainda entra em campo na rodada. O Ipswich Town, por sua vez, seguiu em 18º, com os mesmos 21 conquistados.

O Arsenal retorna aos gramados na próxima quarta-feira, contra o Crystal Palace, pela 34ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola às 16h (de Brasília), no Emirates Stadium. O Ipswich Town, por sua vez, encara o Newcastle no próximo sábado, também pela 34ª rodada da competição. O jogo está marcado para às 11h, no St. James' Park.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Arsenal (@arsenal)

O placar foi aberto aos 14 minutos do primeiro tempo, com Leandro Trossard. O atleta brigou pela bola com o defensor adversário, ganhou e finalizou no canto direito do goleiro Alex Palmer.

Já aos 28 minutos, ainda do primeiro tempo, o brasileiro Gabriel Martinelli anotou o segundo do Arsenal. Mikel Merino deu um lindo passe de letra para o atacante, que apareceu para completar para o fundo das redes.

Até que aos 24 da etapa final, Trossard apareceu novamente para marcar, desta vez o terceiro dos visitantes. O belga dominou o ótimo passe de Declan Rice para dentro da área e concluiu rasteiro.

Por fim, aos 43, Ethan Chidiebere Nwaneri fechou a conta. O jogador pegou a assistência de Zinchenko e não perdoou.

United perde do Wolverhampton e completa quarto jogo sem vencer no Inglês

O Manchester United também entrou em campo neste domingo, pela 33ª rodada do Campeonato Inglês, mas foi superado pelo Wolverhampton, por 1 a 0, em jogo disputado no Old Trafford. O gol dos visitantes foi marcado por Pablo Sarabia.

Deste modo, o time comandado por Ruben Amorim seguiu com os mesmos 38 pontos, em 14º. Além disso, completou o quarto jogo sem vencer, com três derrotas e um empate. Do outro lado, o Wolves pulou para a 15ª posição, agora com os mesmos 38 do United.