Suposta lesão de Dricus du Plessis ameaça evento principal do UFC 317

A aguardada luta pelo cinturão dos pesos-médios (84 kg) entre Dricus du Plessis e Khamzat Chimaev, que vinha sendo especulada como a principal atração do UFC 317 durante a International Fight Week, pode não acontecer. De acordo com o experiente jornalista norte-americano Kevin Iole, o sul-africano teria sofrido uma lesão que o tiraria do confronto previsto para o dia 28 de junho, em Las Vegas.

Vale ressaltar que o duelo ainda não havido sido oficialmente confirmado pelo Ultimate. Mas diversos indícios davam a entender que seria a luta principal do card, promovendo o atual campeão da categoria até 84 kg contra o invicto checheno, que venceu oito lutas na maior organização de MMA do planeta.

"Estou ouvindo que Dricus du Plessis está lesionado e, embora ainda não haja confirmação, se isso for verdade, uma luta entre Du Plessis e Khamzat Chimaev não poderia ser o destaque da IFW", afirmou Iole em sua reportagem publicada na última sexta-feira (18).

Caso a informação se confirme, a luta entre os dois atletas pode ser adiada para o final deste ano, frustrando tanto os planos da organização quanto as expectativas dos fãs. Du Plessis não entra no octógono desde o UFC 312, em fevereiro, quando derrotou Sean Strickland por decisão unânime e consolidou seu posto como campeão. Já Chimaev vem de vitória por finalização sobre Robert Whittaker no UFC 308, em outubro.

Altarnetiva

A possível ausência de du Plessis obrigaria o UFC a buscar alternativas para manter a atratividade do UFC 317, um dos eventos mais aguardados do calendário da organização. Entre as possibilidades levantadas está o nome do campeão peso-leve (70 kg) Islam Makhachev. O daguestanês defendeu seu cinturão com sucesso em janeiro - contra o brasileiro Renato 'Moicano' - e, segundo o jornalista, poderia ser escalado para salvar o card, embora ainda não se saiba quem poderia ser seu adversário.

Outra luta já confirmada para o evento é a disputa de cinturão peso-mosca (57 kg) entre campeão brasileiro Alexandre Pantoja e Kai Kara-France. No entanto, sozinha, a luta não seria suficiente para sustentar um card do porte da International Fight Week, uma das datas mais importantes para a organização.

