Calderano campeão: veja melhores momentos e ponto do título do brasileiro

Hugo Calderano fez história e sagrou-se campeão da Copa do Mundo de Tênis de Mesa na manhã de hoje. Ele venceu, por 4 sets a 1, o chinês Lin Shidong — atual número 1 do mundo — em duelo disputado em Macau. O resultado garantiu a medalha de ouro ao brasileiro.

Veja melhores momentos e ponto final da partida

Como foi o jogo

O chinês começou neutralizando as ações do brasileiro e venceu o 1° set com tranquilidade. Shidong mostrou tranquilidade desde o início e cravou 11-6.

Calderano não se intimidou e empatou a partida rapidamente explorando os erros do adversário, cravando 11-7 e deixando tudo igual.

A virada veio com uma boa pitada de emoção: no ponto a ponto, o brasileiro fez 11-9 e se colocou em vantagem na final.

Shidong foi amassado no 4° set: desnorteado, o chinês não conseguiu impor seu ritmo diante de um oponente inspiradíssimo: 11-4.

Calderano fechou o jogo após nova vitória monumental, desta vez cravando 11-5 e encerrando a Copa do Mundo com chave de ouro para o Brasil.