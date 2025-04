Liverpool vence, rebaixa o Leicester e pode ser campeão inglês sem entrar em campo

O Liverpool tem tudo para celebrar o 20º título do Campeonato Inglês em Anfield, no próximo domingo, diante do Tottenham. A questão é se a taça virá com a necessidade da vitória ou por antecipação sem seus astros entrarem em campo. O segundo colocado Arsenal encara o Crystal Palace no meio de semana e não pode perder. Neste domingo, em jogo mais complicado do que o imaginado, os comandados de Arne Slot ganharam fora de casa por 1 a 0 e rebaixaram o Leicester, com gol sofrido de Alexander Arnold aos 30 minutos da etapa final.

Com o triunfo na casa do Leicester, a diferença na tabela de classificação voltou à cômoda vantagem de 13 pontos - 79 para o Liverpool diante de 66 do Arsenal - restando 15 em disputa. Ao oponente, a manutenção dos míseros 18 pontos custaram a queda, já que o West Ham, primeiro fora da faixa de queda, já está com 36.

A partida começou divertida e em alta velocidade no King Power Stadium. Logo de cara, Salah perdeu grande chance. Estava impedido. O Leicester, empurrado por uma barulhenta e empolgada torcida, apesar do momento delicado, também levava perigo, sobretudo em cruzamentos à área.

O Liverpool fez enorme pressão nos minutos finais do primeiro tempo e quase Gakpo faz um golaço ao bater por cobertura. O goleiro do Leicester fez linda defesa, mandando para escanteio.

O Liverpool voltou do descanso ainda mais ofensivo e explorando uma jogada até então descartada nos primeiros 45 minutos: a finalização de fora da área. Szoboszlai parou em defesa de Hermansen.

O goleiro voltaria a brilhar pouco depois, em batida forte de Tsimikas após jogada individual do colombiano Luís Diaz, que passou pelo zagueiro com um chapéu na entrada da área.

Precisando do triunfo para evitar o rebaixamento antecipado, o Leicester pouco atacava o gol do brasileiro Alison. Mesmo assim, chegou a abrir o marcador. Porém, o atacante estava impedido e o lance acabou impugnado.

O Liverpool abriu o marcador em lance incrível aos 30 minutos. Após cruzamento e desvio de Van Dijk, Salah cabeceou na trave, Diogo Jota mandou o primeiro rebote no travessão e, no segundo, Alexander Arnold bateu cruzado para as redes. Vibrou muito, sem camisa e de braços abertos.

Apesar de voltar a criar para ampliar, o Liverpool se contentou com o 1 a 0. A alegria do time de Arne Slot contrastou com a tristeza do lado azul, que amargou o rebaixamento para a Championship um ano após garantir o acesso.