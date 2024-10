Al-Ittihad vence clássico contra o Al-Ahli e encosta na liderança do Saudita

O Al-Ittihad venceu o Al-Ahli por 1 a 0 nesta quinta-feira, no King Abdullah Sports City, em Jidá, pela nona rodada do Campeonato Saudita. Saleh marcou o gol da vitória dos donos da casa.

Com a vitória, o Al-Ittihad chegou a 24 pontos e colou no líder Al-Hilal. A equipe ocupa a segunda colocação na tabela. Por sua vez, o Al-Ahli aparece na oitava posição, com 11 unidades.

O Al-Ittihad volta a campo na próxima segunda-feira, contra o Al-Orobah, pelo Saudita. O Al-Ahli joga na quinta-feira, contra o Al Shorta, pela Champions da Ásia.

O Al-Ittihad foi superior no primeiro tempo. O gol saiu apenas aos 42 minutos. Diaby fez boa jogada, levou a bola para a linha de fundo e cruzou rasteiro para Saleh, que finalizou de primeira para abrir o placar.

Logo após o primeiro gol, os donos da casa tiveram duas boas oportunidades para ampliar o marcador. Aos 49 minutos, Shenqeeti acertou a trave. No minuto seguinte, Alamri cabeceou a bola no travessão.

O Al-Ahli por pouco não empatou a partida no início do segundo tempo. Ivan Toney recebeu na frente, driblou o goleiro Rajkovic e bateu para o gol. A bola ia entrando na meta do Al-ittihad, mas Alamri chegou a tempo para evitar o tento dos visitantes quase que em cima da linha.

A equipe visitante conseguiu deixar tudo igual aos 13 minutos. Após bate-rebate na grande área, Kessié ficou com a bola e estufou as redes dos donos da casa. No entanto, o VAR detectou impedimento no lance, e o árbitro anulou o gol.

Aos 27 minutos, a torcida do Al-Ittihad arremessou diversas sacolas nas cores do clube (amarelo e preto) no campo, e o jogo ficou paralisado durante sete minutos. Devido à paralisação, o árbitro deu 13 minutos de acréscimo.

O Al-Ittihad quase ampliou o placar aos 56 minutos. Diaby disparou em contra-ataque, invadiu a área do Al-Ahli e acertou a trave.