Palmeiras x Grêmio: veja informações sobre venda de ingressos para o jogo no Allianz Parque

O Palmeiras divulgou nesta quinta-feira informações sobre a venda de ingressos para o jogo contra o Grêmio, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para acontecer no dia 8 de novembro (sexta-feira), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

A venda será feita de forma escalonada. Os adeptos do plano Avanti poderão adquirir os bilhetes na pré-venda, que começa na segunda-feira, às 12 horas, por meio do site www.ingressospalmeiras.com.br. A venda para os sócios Avanti será dividida de acordo com a pontuação do rating de cada associado, classificados de zero a cinco estrelas.

Após a venda exclusiva para sócios, que vai até às 10 horas de quarta-feira, começará a comercialização para o público em geral.

O sistema de reconhecimento facial para acesso ao Allianz Parque estará em funcionamento em todos os setores do estádio (com exceção dos camarotes): Gol Sul, Central Oeste, Superior Sul e Superior Oeste (Portão A), Gol Norte, Superior Norte e Superior Leste (Portão B) e Central Leste (Portão C), além do setor Visitante (Portão D).

Antes de enfrentar o Grêmio, o Palmeiras tem compromisso na segunda-feira, contra o Corinthians. O clássico da 32ª rodada do Brasileirão acontece na segunda-feira, às 20 horas, na Neo Química Arena.

Veja a tabela dos preços dos ingressos

Gol Norte: R$ 130



Superior Norte: R$ 140



Superior Sul: R$ 140



Superior Leste: R$ 150



Superior Oeste: R$ 150



Gol Sul: R$ 160



Central Leste: R$ 220



Central Oeste: R$ 250