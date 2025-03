Apresentadora da Globo apoia desabafo de jogador sobre racismo: 'Vergonha'

A apresentadora da Globo e da GloboNews, Aline Midlej, apoiou o desabafo do jogador sub-20 do Palmeiras, Luighi, que sofreu racismo no Paraguai. Jovem de 18 anos chorou em conversa com imprensa.

O que aconteceu

A apresentadora repercutiu o ato de racismo durante o Jornal da Dez, da GloboNews, nesta quinta-feira (6). Luighi foi alvo de racismo durante jogo contra o Cerro Porteño, pela Libertadores sub-20, no Paraguai.

Após a partida, ele desabafou em entrevista e se revoltou com ausência de pergunta sobre o episódio: "É sério isso? Vocês não vão perguntar sobre o ato de racismo que fizeram comigo? É sério? Até quando a gente vai passar isso? Me fala... até quando a gente vai passar isso?".

O que fizeram comigo foi um crime, pô. Vocês vão perguntar sobre o jogo mesmo? A Conmebol vai fazer o que sobre isso? CBF, sei lá. Você não vai perguntar sobre isso? Não ia, né? Você não ia perguntar sobre isso. O que fizeram foi um crime comigo, pô. A gente é formação. Aqui é formação, pô. A gente está aprendendo aqui. Luighi, na saída de campo

Depois de exibir o desabafo, Aline Midlej respondeu o jogador de forma enfática: "Até quando, Luighi? Até quando o racismo não for tratado como crime, até quando o racismo não for tratado com a devida gravidade, até quando os racistas se mantiverem impunes. A gente vai continuar perguntando até quando".

A apresentadora da GloboNews também criticou a equipe da Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol): "Que vergonha essa equipe de jornalismo da Conmebol ignorando um fato como esse. Que vergonha para o jornalismo profissional".

A entrevista foi feita por um prestador de serviço da transmissão oficial da Conmebol, que é instruído protocolarmente a perguntar sobre o jogo, conforme apurou o UOL.

A partida foi disputada no estádio Ghunter Vogel, na cidade de San Lorenzo. O Palmeiras venceu por 3 a 0. Ao menos dois jogadores foram alvos: Figueiredo e Luighi. Este último levou uma cusparada, denunciou xingamento de "macaco" ao árbitro da partida e chorou no banco de reservas, antes de desabafar na frente das câmeras.

O Palmeiras divulgou nota condenando os atos racistas e disse que "irá até as últimas instâncias para que todos os envolvidos em mais esse episódio repugnante de discriminação sejam devidamente punidos".

Já a Conmebol afirmou, também em nota, que "medidas disciplinares apropriadas serão implementadas, e outras ações estão sendo avaliadas em consulta com especialistas da área.