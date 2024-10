Com gol de Dybala, Roma vence o Torino em casa e volta a triunfar no Campeonato Italiano

Nesta quinta-feira, a Roma voltou a vencer após mais de um mês no Campeonato Italiano. No Estádio Olímpico de Roma, a equipe da casa bateu o Torino por 1 a 0, pela 10ª rodada do torneio. Dyabala aproveitou vacilo dos visitantes na saída de jogo e fez o único tento da partida.

A última vitória da Roma pelo Campeonato Italiano havia sido em 29 de setembro, contra o Venezia. Com o triunfo desta quinta-feira, o time da capital pula para a 10ª colocação da tabela, com 13 pontos. O Torino, por sua vez, fica uma posição acima, em nono lugar, com 14 pontos.

Na próxima rodada da competição, a Roma visita o Verona, no domingo, às 14h (de Brasília). Já o Torino enfrenta a Fiorentina em casa, também no domingo, às 11h.

O JOGO

A Roma teve controle do jogo no primeiro tempo e não deu oportunidades para o Torino.

Aos 19 minutos, o time visitante saiu jogando errado e Linetty recuou mal para o goleiro. Dybala cortou o passe, deu curto drible no guarda-redes e abriu o placar.

Na segunda etapa, os mandantes controlaram a posse de bola e não tomaram sustos para vencer o duelo.

Lazio e Fiorentina vencem e acirram briga pelo G4

Lazio e Fiorentina também entraram em campo nesta quinta-feira e venceram seus duelos pelo Campeonato Italiano.

Mais cedo, a Fiorentina bateu o Genoa fora de casa, por 1 a 0. Robin Gosens fez o gol da vitória. Já o duelo da Lazio foi mais agitado e teve cinco gols. Valentín Castellanos (2), Pedro e Patric Gabarrón fizeram os gols dos vencedores, enquanto Mazzitelli diminuiu para o Como, fechando o placar em 4 a 1. A partida ainda teve um expulso para cada lado: Braunoder para o Como e Nuno Tavares pela Lazio.

Com os três pontos, a Fiorentina é a equipe que abre o G4 da competição, com 19, mesma pontuação da Lazio, que está uma posição abaixo, em quinto lugar. Com 18 pontos, a Juventus também está nessa briga, na sexta colocação.

A Fiorentina visita o Torino na próxima rodada, no domingo, às 11h (de Brasília), enquanto a Lazio recebe o Cagliari, na segunda-feira, às 16h45.