Leclerc vê Ferrari motivada para encerrar jejum e se diz pronto para GP

Charles Leclerc deixou claro o seu desejo de ajudar a Ferrari a terminar o ano como a melhor equipe da Fórmula 1. Os italianos vivem bom momento e assumiram a vice-liderança dos construtores na última semana, após o GP do México.

Nesta quinta-feira (30), o piloto monegasco afirmou que, internamente, o possível título não é pauta, mas destacou que a motivação para tentar ultrapassar a McLaren, atual líder, é grande.

"É importante, mas não é uma coisa que estamos focados agora. Vamos passo a passo. Não devemos pensar muito nisso. Estamos nos concentrando apenas neste fim de semana. Estamos em um bom momento. A motivação está muito alta na equipe e precisamos aproveitar isso para fazer um bom trabalho. Depois veremos no final da temporada como vai ser", contou.

"Acho que em termos de estratégia, estamos em uma posição muito melhor hoje. A equipe está fazendo um trabalho excepcional. Demos um grande passo em frente. Existe muita paixão dentro da equipe e isso ajuda a impulsionar as pessoas. Eles amam muito o seu trabalho e isso significa muito que eles façam mais, porém, você pode pagar o preço disso às vezes quando passa por momentos difíceis porque eles são mais afetados emocionalmente. E isso dificulta", ampliou.

"Essas são as etapas que fizemos nos últimos seis anos e vamos tentar continuar com isso. Tem muito espaço para melhorar no próximo ano, mas temos uma visão clara de onde estamos agora e para onde queremos ir em termos de desenvolvimento. Está tudo muito claro que nós. Está claro para todos que queremos ganhar o título. Com sorte, começaremos com um este ano", completou.

A Ferrari, maior campeã da modalidade, não vence um campeonato de construtores desde 2008. Individualmente, Leclerc está na terceira colocação da F1 2024, com 291 pontos. O líder é Vestappen, com 362.

"Tentamos sempre fazer o melhor trabalho possível na preparação de cada GP. Isso começa com o trabalho do simulador. É sempre um pouco complicado porque não voltamos para casa desde os EUA. Vamos tentar sempre fazer o melhor trabalho possível. Não há nada específico para este fim de semana. E sim, me sinto pronto", finalizou o piloto.

O GP de São Paulo começa nesta sexta-feira, com o treino livre às 11h30 (de Brasília) e a classificação sprint às 15h30. No sábado tem a corrida sprint, às 11h, e a classificação, às 15h. A corrida será no domingo, às 14h.