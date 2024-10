Murilo inicia transição física após lesão e pode ser reforço ao Palmeiras no Derby

O zagueiro Murilo pode estar perto de voltar a campo pelo Palmeiras após sofrer uma lesão na coxa direita. O atleta palmeirense deu início ao processo de transição física nesta quinta-feira e participou do aquecimento e da primeira atividade do elenco como "curinga" em preparação para o jogo contra o Corinthians.

Murilo vem sendo desfalque no Verdão há dois jogos. Ele sofreu uma lesão na coxa direita antes do duelo contra o Juventude, e foi cortado. Em Caxias do Sul, o elenco palmeirense saiu com a vitória por 5 a 3. Depois disso. o zagueiro ainda perdeu o jogo contra o Fortaleza, que terminou empatado por 2 a 2, na última rodada.

Em sua ausência, Vitor Reis vem formando a dupla de zaga ao lado de Gustavo Gómez. Além dele, Naves e Michel também são opções para o setor.

Essa é a terceira lesão que Murilo precisa enfrentar na temporada. No mês de julho, ele ficou fora de combate por seis jogos depois de sofrer entorse no tornozelo esquerdo e no direito, praticamente em sequência. Nesta temporada, ele tem 44 jogos e dois gols marcados.

Avançando na recuperação, Murilo, então, tem a expectativa de voltar a ser relacionado para o próximo compromisso do Palmeiras, que será contra o Corinthians, nesta segunda-feira, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 20 horas (de Brasília), na Neqo Química Arena, em São Paulo (SP).