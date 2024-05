São Paulo x Barcelona - EQU: veja tudo sobre o confronto pela Libertadores

O São Paulo recebe o Barcelona de Guayaquil, do Equador, nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília), no Morumbis, pela penúltima rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Já classificado às oitavas de final, o Tricolor espera somar mais três pontos para seguir forte na briga pela liderança da chave.

Com nove pontos, o São Paulo é o segundo colocado do Grupo B, atrás do Talleres, que venceu o Cobresal por 1 a 0 na última terça-feira e foi a 13 tentos. O Tricolor ainda depende apenas de si para avançar às oitavas de final como líder do Grupo B, mas, para isso, precisa ao menos pontuar nesta quinta-feira contra o Barcelona de Guayaquil.

Para esse importante confronto o técnico Luis Zubeldía conta com o retorno de Lucas Moura. Recuperado de uma lesão muscular na região posterior da perna esquerda, o camisa 7 tricolor vem treinando sem restrições há alguns dias, mas foi preservado do duelo da última segunda-feira, contra o Fluminense. A tendência é que ele comece no banco de reservas até pelo longo tempo parado (mais de um mês), mas deve ser acionado no decorrer do duelo.

Os desfalques do São Paulo para essa partida são Calleri (lesão na panturrilha direita), Rafinha (fratura na fíbula esquerda), Wellington Rato (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo) e Pablo Maia (cirurgia para reinserção do tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda).

O Barcelona de Guayaquil, por sua vez, pode confirmar a vaga na Copa Sul-Americana se vencer o São Paulo nesta quinta-feira. Com a derrota do Cobresal para o Talleres, o time equatoriano se classificará para o outro torneio continental somando os três pontos, já que a equipe chilena não poderia mais desbancá-lo da terceira colocação do Grupo B.

Sob o comando de Ariel Holan, que assumiu a equipe após a vitória do São Paulo no Equador, por 2 a 0, o Barcelona de Guayaquil soma duas vitórias, dois empates e uma derrota, ocupando a quarta colocação no Campeonato Equatoriano.

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO X BARCELONA DE GUAYAQUIL - EQU

Local: Morumbis, em São Paulo



Data: 16 de maio de 2024, quinta-feira



Horário: 21h (de Brasília)



Árbitro: Kevin Ortega (PER)



Assistentes: Stephen Atoche (PER) e Jesus Sanchez (PER)



VAR: Heider Castro (COL)

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Patryck; Alisson, Bobadilla e Nestor (Michel Araújo); André Silva, Ferreirinha e Luciano.



Técnico: Luis Zubeldía.

BARCELONA DE GUAYAQUIL: Burrai; Corozo, Ramírez, Sosa e Chalá; Arroyo, Gaibor, Corozo e Rojas; Quintero e Fydriszewski.



Técnico: Ariel Holan.