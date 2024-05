Cruzeiro x Unión La Calera: veja informações e onde assistir ao confronto pela Sul-Americana

O Cruzeiro tem a chance de avançar na Sul-Americana nesta quinta-feira. Os mineiros recebem o Unión La Calera-CHI às 21h (de Brasília), no Mineirão. A partida poderá ser acompanhada pelo serviço de streaming Paramount +.

Os donos da casa estão na vice-liderança do grupo B, com seis pontos. O La Calera, por outro lado, está em terceiro, com quatro pontos, o que faz do jogo um o confronto direto pela segunda colocação da chave.

Para seguir na briga pela liderança, o Cruzeiro precisa vencer e torcer por um tropeço da Universidad de Quito. Os equatorianos estão com dez pontos e confirmam a primeira posição se vencerem o lanterna Alianza Petrolera, no Equador.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO x UNIÓN LA CALERA-CHI

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)



Data: 16 de maio de 2024, quinta-feira



Hora: 21h (de Brasília)



Árbitro: Ivo Mendez (BOL)



Assistentes: Carlos Tapia (BOL) e Roger Orellana (BOL)



VAR: Jorge Baliño (ARG)

CRUZEIRO: Anderson, William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira; Barreal, Rafa Silva e Arthur Gomes



Técnico: Fernando Seabra

UNIÓN LA CALERA: Ibañez, Rebolledo, Parnisari, Nicolás Ferreyra e Esteban Matus; Cesar Perez, Aued, Cavalleri e Encinas; Soldano e Gigliotti



Técnico: Manuel Fernández