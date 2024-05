Gil desencanta, Santos bate a Ponte Preta em Campinas e retoma liderança da Série B

O Santos está de volta à liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, o Peixe venceu a Ponte Preta por 2 a 1, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela quinta rodada do torneio. Gil, que marcou pela primeira vez com a camisa alvinegra, e Giuliano anotaram os gols dos visitantes, enquanto Sergio Raphael descontou.

Com o resultado, o Alvinegro Praiano retomou a primeira colocação da competição, com 12 pontos, assim como o Sport, que perdeu para o Ituano e tem menos saldo. A Macaca, por sua vez, está em 14ª, com cinco.

O Santos volta a campo no domingo, quando recebe o Brusque, pela sexta rodada da Série B. A bola rola no gramado da Vila Belmiro, que contará com 100% de público, a partir das 11 horas (de Brasília). No mesmo dia, mas às 16 horas, a Ponte visita a Chapecoense.

O jogo

A Ponte Preta começou a partida tentando se impor no Moisés Lucarelli. A equipe até dominou a posse de bola, mas encontrou dificuldades para levar perigo à meta de João Paulo.

Do outro lado, o Peixe foi tentando se soltar aos poucos e foi preciso logo na primeira chegada. Com 17 minutos, Guilherme foi acionado na esquerda e cruzou na área. Gil ganhou da marcação no alto e cabeceou no cantinho para anotar o seu primeiro gol com a camisa alvinegra.

Três minutos depois, quase saiu o empate. Após chute travado pela marcação, a bola sobrou na medida para Matheus Régis, sozinho na grande área. O atacante bateu de primeira e parou em João Paulo.

E o tento perdido acabou fazendo falta. Isso porque, aos 22, o Santos ampliou. JP Chermont recebeu na direita, invadiu a área e bateu cruzado. Pedro Rocha espalmou para o meio da área e Giuliano só teve o trabalho de completar para o fundo da rede para ampliar.

Os mandantes voltaram ao ataque aos 39. Gabriel Novaes encontrou bom passe para Matheus Régis, que finalizou cruzado para fora. O Alvinegro Praiano respondeu logo na sequência. Otero soltou uma bomba da entrada da área e obrigou Pedro Rocha a se esticar todo para fazer a defesa.

2º tempo

Na volta do intervalo, a Ponte reagiu. Com oito minutos, Élvis cobrou escanteio com veneno, João Paulo saiu mal do gol e Sergio Raphael aproveitou para descontar.

Aos 15, Matheus Régis teve uma boa chance de empatar. O atacante recebeu cruzamento na área, dominou no peito e tentou a bicicleta, porém mandou para fora.

A partir de então, a partida ficou mais equilibrada. O Santos tentou dominar a posse de bola para evitar uma pressão dos mandantes, que enfrentaram dificuldades para encurralar os rivais.

Nos acréscimos, Jean Carlos ainda teve uma oportunidade de ouro para empatar, após cobrança de escanteio, mas o atacante isolou.

Assim, o Santos garantiu a vitória em Campinas e se recuperou na Série B após perder para o Amazonas no último sábado.

FICHA TÉCNICA



PONTE PRETA 1 X 2 SANTOS

Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)



Data: 15 de maio de 2024, quarta-feira



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Marcelo de Lima Henrique



Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (FIFA) e Luis Carlos de Franca Costa



VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira

GOLS: Sergio Raphael, aos 8 do 2ºT (Ponte Preta); Gil, aos 17 do 1ºT, Giuliano, aos 22 do 1ºT (Santos)

PONTE PRETA: Pedro Rocha; Igor Inocêncio, Luís Haquin, Sergio Raphael e Gabriel Risso; Dudu Vieira, Emerson Santos (Emerson), Iago Dias (Guilherme Beléa) e Élvis (Jean Carlos); Matheus Régis (Dodô) e Gabriel Novaes.



Técnico: João Brigatti

SANTOS: João Paulo; JP Chermont (Rodrigo Ferreira), Gil, Joaquim e Escobar (Hayner); João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero (Weslley Patati), Morelos (Willian) e Guilherme



Técnico: Fábio Carille