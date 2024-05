Gerson exalta triunfo contra o Bolívar na Libertadores: "Desde o começo buscamos a vitória"

Nesta quarta-feira, em jogo válido pela quinta rodada do Grupo E da Libertadores, o Flamengo goleou o Bolívar por 4 a 0, no Maracanã. Assim, o time chegou aos sete pontos na vice-liderança e se aproximou da classificação às oitavas de final.

Autor de um gol e uma assistência, o meia Gerson destacou que o tento com menos de um minuto foi importante para a boa atuação da equipe.

"Feliz pela partida. Desde o começo buscamos a vitória. O gol no início facilitou um pouco", disse.

O jogador também falou sobre a volta das boas atuações após um período de maus resultados.

"É seguir trabalhando para evoluir. O futebol é assim. Existe oscilação. Jogar no Flamengo é assim, cobrança alta o tempo todo. É ter humildade para continuar nesta evolução", declarou.

Agora, os rubro-negros decidem a vaga para as oitavas de final no dia 28 de maio, contra o Millonarios-COL, no Maracanã.