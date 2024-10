UFC anuncia sessão de autógrafos com Alex Poatan em São Paulo

Alex Poatan, nome importante das artes marciais mistas, estará em São Paulo neste sábado para interagir com os seus fãs. Ele participará de uma sessão de autógrafos oferecida pelo UFC.

Poatan desembarca no Brasil após a sua terceira defesa do cinturão meio-pesado no UFC 307, que aconteceu no dia 5 de outubro. Ele nocauteou, impressionantemente, Khalil Rountree. Essa será a primeira oportunidade para os fãs de São Paulo de interagirem com o campeão peso meio-pesado do UFC.

A sessão de autógrafos, gratuita e aberta ao público, acontece no Piso 3 do Shopping Eldorado a partir das 13h.

Serviço:



Sessão de Autógrafos com Alex Poatan



Data: Sábado, 2 de novembro



Horário: 13h às 14h



Local: Shopping Eldorado - Piso 3 (em frente ao Cinemark) - Av. Rebouças, 3970 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05402-600.