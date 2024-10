Brasil é o país com mais representantes no Mundial de Clubes de 2025

Com a final da Libertadores sendo decidida entre Botafogo e Atlético-MG, foi garantido que o Brasil terá quatro representantes no Mundial de Clubes de 2025, torneio que acontece entre junho e julho nos Estados Unidos. Assim, o país da América do Sul é o que mais contará com representantes na competição.

Enquanto Palmeiras, Flamengo e Fluminense já estão garantidos no torneio, Atlético-MG e Botafogo disputarão a última vaga no dia 30 de novembro, em Buenos Aires. Das 32 equipes que disputarão o torneio, 31 já estão definidas, restando apenas a do vencedor da Libertadores.

Das seis vagas disponibilizadas à Conmebol para o Mundial de Clubes, apenas duas ficaram com outros clubes sem ser do Brasil: River Plate e Boca Juniors, ambos da Argentina. Os dois times conseguiram a vaga através do ranking.

Agora com quatro clubes confirmados, o Brasil ultrapassou o México, com quem dividia a liderença de mais times no torneio. Os mexicanos classificados são o Pachuca, o Club León e o Monterrey.

Confira os clubes classificados de cada país

Brasil: Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo ou Atlético-MG

México: Club León, Pachuca e Monterrey

Argentina: River Plate e Boca Juniors

Espanha: Real Madrid e Atlético de Madrid

Inglaterra: Manchester City e Chelsea

Itália: Juventus e Inter de Milão

Alemanha: Bayern de Munique e Borussia Dortmund

Portugal: Benfica e Porto

Estados Unidos: Seattle Sounders e Inter Miami

França: Paris Saint-Germain

Áustria: RB Salzburg

Arábia Saudita: Ah-Hilal

Emirados Árabes: Al Ain

Coreia do Sul: Ulsan Hyundai

Japão: Urawa Reds

Egito: Ah-Ahly

Marrocos: Wydad Casablanca

África do Sul: Mamelodi Sundowns

Tunísia: ES Tunis Esperance

Nova Zelândia: Auckland City