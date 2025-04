Zubeldía protesta contra a arbitragem após empate do São Paulo contra o Atlético-MG: "Não posso suportar"

Neste domingo, São Paulo e Atlético-MG não saíram do zero, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão. Expulso por reclamação ainda no primeiro tempo, o treinador Luis Zubeldía disparou contra a arbitragem e garantiu que não vai mudar sua postura.

"Em todo momento, a arbitragem deixava dúvidas. Sobre os dois amarelos para o Lyanco, eu não sei qual é o critério que ele usou. Não é a primeira vez que isso acontece conosco com esse árbitro. Tenho muitas dúvidas com essa arbitragem. Tem coisas que não posso suportar. Sou treinador, não sou o líder dos árbitros, mas não entendo por que ele não deu o segundo amarelo", disse Luis Zubeldía na entrevista coletiva.

"Não me interessa ser expulso, aparecer na televisão e nas redes sociais. Para defender a equipe, para defender o São Paulo, vou ser assim. Não vou permitir que o árbitro não expulse um jogador adversário, quando deveria ser expulso. Se a equipe joga bem ou joga mal, a responsabilidade é minha, mas, quando o árbitro comete um erro, eu vou reclamar. Ainda mais em erros que são importantes para o desenrolar da partida. Se precisar me expulsar 20 vezes, vou ser expulso. Não me importo, já tenho um nome como treinador. A única coisa que me importa é defender a equipe que estou dirigindo", acrescentou.

Na reta final da primeira etapa, após o zagueiro Lyanco, que já estava amarelado, cometer falta em Ferraresi, o time do São Paulo protestou pedindo a expulsão do jogador. O treinador Luis Zubeldía recebeu amarelo pela reclamação, invadiu o gramado, recebeu o segundo cartão e acabou expulso, aos 44 minutos.

Após sair do banco de reservas, Jonathan Calleri foi expulso após acertar uma cotovelada no zagueiro Junior Alonso. O centroavante argentino ficou em campo durante apenas 13 minutos. Com a vantagem numérica, o Atlético-MG pressionou o Tricolor nos últimos finais, mas parou em uma grande atuação do goleiro Rafael e não conseguiu balançar as redes.

Assim, as duas equipes seguem sem vencer pelo Campeonato Brasileiro. O São Paulo foi aos dois pontos somados e assumiu, momentaneamente, a 10ª posição. Por outro lado, o Galo somou seu primeiro ponto na competição e ocupa a 17ª colocação.

"A equipe fez um bom trabalho. Um adversário muito difícil e bem treinado. Então fizemos um bom trabalho. Vamos acumulando pouco a pouco, passo a passo. Depois, com a dificuldade de ter um homem a menos, tivemos que aguentar, suportar e defender. Conquistamos um bom ponto como visitante", analisou Zubeldía.

Por fim, o treinador falou sobre a situação de Luiz Gustavo. Neste sábado, durante o último treino do São Paulo antes do duelo, o volante reclamou de dores no tórax e, após avaliação do departamento médico do clube, foi encaminhado para o Hospital Albert Einstein. O jogador foi diagnosticado com um tromboembolismo pulmonar e internado para observação e tratamento.

"Estamos esperando uma resolução, um diagnóstico mais claro. Ele está sendo cuidado e observado por profissionais. Com toda dor na alma, ele não vai poder estar conosco por um período indeterminado. Mas o mais importante é cuidar da sua saúde. Não posso falar muito, mas nas primeiras 48, 72 horas ou nos primeiros quatro, cinco dias temos que ficar muito atentos para ver como sua saúde vai desenrolar", comentou o treinador.

O São Paulo volta a campo nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando recebe o Alianza Lima-PER, pela segunda rodada da Copa Libertadores, no Morumbis. A equipe do técnico Luis Zubeldía é a vice-líder do grupo D, com três pontos.