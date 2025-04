Em estreia de Renato Gaúcho, Fluminense bate RB Bragantino pelo Brasileirão com gol nos acréscimos

O Fluminense sofreu, mas venceu por 2 a 1 o RB Bragantino, neste domingo, no Maracanã. Com o resultado, os tricolores chegaram a três pontos no Campeonato Brasileiro. Já os paulistas seguem com apenas um.

O Fluminense abriu o placar no primeiro tempo, com Lima. Na etapa final, o Bragantino empatou com Isidro Pitta. Já nos acréscimos, Martinelli deu a vitória aos tricolores.

Na próxima rodada, o Fluminense recebe o Santos, no Maracanã, no domingo. No dia anterior, o RB Bragantino encara o Botafogo, no Nabi Abi Chedid.

O jogo

O Fluminense começou a partida pressionando o RB Bragantino. Tanto que os donos da casa quase abriram o placar aos cinco minutos. Arias tabelou com Hércules e finalizou para grande defesa de Cleiton, que viu ainda a bola bater na trave. Em seguida, foi a vez de Canobbio ser lançado, mas o uruguaio chutou pela linha de fundo.

O panorama da partida seguiu o mesmo. O RB Bragantino pouco avançava e via o Fluminense ser objetivo. Os cariocas voltaram a criar chance em cabeceio de Freytes que parou em Cleiton. Só que aos 34 minutos, os tricolores marcaram no Maracanã. Após bate e rebate na área, a bola ficou com Lima, que driblou o goleiro e mandou para a rede.

Nos minutos finais, o RB Bragantino conseguiu equilibrar um pouco o jogo, mas viu o Fluminense diminuir o ritmo. Com isso, os donos da casa mantiveram a vantagem no placar até o intervalo.

No segundo tempo, os paulistas vieram com outra postura. O RB Bragantino rondou a área do Fluminense, mas sem criar perigo. Do outro lado, os cariocas só chegaram com qualidade ao ataque aos 12 minutos, com chute de Canobbio que parou na zaga.

Os visitantes só conseguiram criar boa chance aos 18 minutos. Lucas Barboza chutou, a bola desviou na zaga e obrigou Fábio a fazer grande defesa. O susto fez o Fluminense passar a administrar a posse de bola. Com isso, o jogo ficou concentrado entre as intermediárias.

O RB Bragantino voltou a pressionar nos minutos finais. Os paulistas chegaram ao empate aos 38 minutos. Após falta cobrada na área, Fabio cortou a bola, mas Isidro Pitta estava atento para mandar de cabeça para a rede.

Os visitantes até tentaram esboçar uma postura mais ofensiva em busca da virada, mas viram o Fluminense chegar ao gol da vitória aos 47 minutos. Após escanteio, Thiago Silva chutou e Rodríguez salvou em cima da linha, mas Martinelli apareceu para mandar para a rede e deu números finais no Maracanã.

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE 2 X 1 RB BRAGANTINO

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 6 de abril de 2025 (Domingo)



Horário: 16h(de Brasília)



Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)



Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)



VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Hércules (Fluminense)

GOLS

FLUMINENSE: Lima, aos 34min do primeiro tempo; Martinelli, aos 47min do segundo tempo

RB BRAGANTINO: Isidro Pitta, aos 38min do segundo tempo

FLUMINENSE: Fábio, Guga (Samuel Xavier), Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules (Bernal), Lima (Ganso) e Jhon Arias; Agustín Canobbio (Keno) e Germán Cano (Everaldo)



Técnico: Renato Gaúcho

RB BRAGANTINO: Cleiton, Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes (Ramires), Gabriel (Fabinho) e Jhon Jhon (Isidro Pitta); Laquintana (Mosquera), Vinicinho (Lucas Barbosa) e Eduardo Sasha



Técnico: Fernando Seabra