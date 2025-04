Jogador do time de Ronaldo dá soco em companheiro em jogo na Espanha; veja

Uma briga entre dois jogadores do Real Valladolid, time espanhol que tem Ronaldo Fenômeno como dono, marcou a derrota da equipe para o Getafe por 4 a 0, neste domingo, pelo Campeonato Espanhol (assista no final da matéria).

O que aconteceu

Luis Pérez e Juanmi Latasa discutiram no banco de reservas. O momento aconteceu quando o jogo já estava 3 a 0 para o Getafe.

Luis Pérez deu um soco no companheiro. Ele se irritou com o colega, se levantou e deu um golpe com a mão direita. O lateral, que foi reserva durante todo o jogo, foi contido por um outro jogador da equipe.

Latasa se manteve imóvel. O atacante, que foi substituído durante a partida, seguiu no banco, enquanto o companheiro foi retirado do local e voltou só mais tarde.

O Real Valladolid se manifestou e prometeu punir os atletas. O clube publicou uma nota oficial após o acontecido.

Em defesa da imagem do clube e do respeito pelo resto dos nossos companheiros e, especialmente, pelos nossos torcedores, o Real Valladolid procederá à aplicação do Regulamento Geral Disciplinar com ambos os jogadores. Real Valladolid, em nota oficial

O Real Valladolid vive crise. A equipe tem apenas 16 pontos após 30 rodadas e é a lanterna da competição. A diferença para o primeiro time fora do Z3 é de 14 pontos, com apenas mais 24 a serem disputados.

Ronaldo Fenômeno é alvo de críticas constantemente. Torcedores do clube estão insatisfeitos com a gestão e já fizeram diversos protestos pedindo a saída do ex-atacante brasileiro do comando.

Veja o momento

O clima entre os jogadores do Valladolid não ta muito bom...pic.twitter.com/injKkGrCmB -- 𝐋𝐚 𝐋𝐢𝐠𝐚 𝐁𝐫 🇪🇸🇧🇷 (@LaLigaBR) April 6, 2025

Nota do Valladolid

"O Real Valladolid gostaria de expressar sua forte condenação ao incidente ocorrido hoje no banco entre Luis Pérez e Juan Miguel Latasa durante a partida contra o Getafe CF.

Lamentamos profundamente a imagem oferecida por nossos jogadores. A frustração a que a situação desportiva nos leva a todos deve ser convertida em mais empenho, melhor atitude e maior desempenho, nunca em divisão e confronto.

Em defesa da imagem do clube e do respeito pelo resto dos nossos companheiros e, especialmente, pelos nossos torcedores, o Real Valladolid procederá à aplicação do Regulamento Geral Disciplinar com ambos os jogadores."