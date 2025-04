Cuiabá começa caminhada na Série B do Brasileiro com vitória diante do Volta Redonda

O Cuiabá começou a Série B do Campeonato Brasileiro com o pé direito. Na noite deste domingo, venceu o Volta Redonda por 1 a 0 no estádio Raulino de Oliveira, em partida que marcou a estreia das duas equipes na competição. O único gol do jogo foi marcado pelo experiente zagueiro Bruno Alves, logo aos 11 minutos do primeiro tempo.

O resultado foi importante para o time mato-grossense, que figura entre os candidatos ao acesso após a queda ano passado. Empurrado pela torcida, o Volta Redonda começou em cima, tentando pressionar desde os primeiros minutos. Apesar do ímpeto, abusou dos cruzamentos e demonstrou desorganização no ataque.

O volante Robinho foi um dos poucos destaques, criando boas oportunidades em finalizações dentro da área, mas o goleiro Mateus Pasinato teve pouco trabalho na etapa inicial.

O gol do Cuiabá veio após cobrança de escanteio: a bola desviou na primeira trave, e Bruno Alves apareceu livre para mandar a bola para o fundo da rede. A partir daí, os visitantes souberam controlar o jogo, mesmo com o adversário tendo mais posse de bola.

Na segunda etapa, o Cuiabá voltou mais organizado e criou boas chances para ampliar. Aos 11 minutos, Pedrinho fez bela jogada individual, driblou os defensores, mas finalizou mal na cara do gol. O atacante ainda teve outras oportunidades, mas parou na marcação fluminense.

A melhor chance do Volta Redonda no segundo tempo voltou a ser com Robinho, que, aos 39, aproveitou erro de passe do Cuiabá, mas não conseguiu finalizar com precisão. A resposta veio aos 45, quando Derik Lacerda apareceu bem na área, mas parou na defesa adversária.

Na próxima rodada, o Cuiabá terá um desafio difícil em casa: enfrenta o Avaí na quinta-feira, às 21h30, na Arena Pantanal. O Volta Redonda tenta se recuperar no sábado (12), às 19h, contra o Novorizontino, no estádio Jorge Ismael de Biasi, no interior paulista.

FICHA TÉCNICA

VOLTA REDONDA 0 X 1 CUIABÁ

VOLTA REDONDA - Jean Drosny; Inaiã, Bruno Barra, Fabrício e Sánchez (Caio Roque); Pierre, Robinho e PK (Du Fernandes); Mirandinha (Vitinho Lopes), Hyuri (Bruno Santos) e Lucas Tocantins (Marquinhos). Técnico: Rogério Corrêa.

CUIABÁ - Mateus Pasinato; Mateusinho (Léo Ataíde), Nathan, Bruno Alves e Sander; Denilson (Lucas Eduardo), Lucas Mineiro (Calebe) e Max; Pedrinho (Juan Christian), Derik Lacerda e Lucas Cardoso (Jadson). Técnico: Guto Ferreira.

GOL - Bruno Alves aos 11 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Mateus Pasinato, Mateusinho, Burno Alves, Sander, Lucas Mineiro, Calebe e Jadson (CUI)

ÁRBITRO - Emerson Ricardo de Almeida (BA)

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis

LOCAL - Estádio Raulino de Oliveira, Volta Redonda (RJ)