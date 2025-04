Tomas Barrios Vera é o vecendor da 15ª edição do Torneio Internacional de Tênis de Campinas

Tomas Barrios Vera, de 27 anos, conquistou o título do 15º Campeonato Internacional de Tênis de Campinas e chegou ao seu quinto título de ATP challengers. No confronto final, o cabeça de chave número um do torneio fez valer seu favoritismo e venceu Alvaro Guillen Meza, do Equador, em dois sets, com parciais de 6/4 6/3, em uma hora e 34 minutos. Com este título, Barrios Vera torna-se o segundo chileno a conquistar o título do torneio mais tradicional do calendário brasileiro. Antes dele, Cristian Garín venceu a etapa de 2018.

A chuva que se fez presente nos últimos dias em Campinas deu uma trégua e a decisão do ATP Challenger de Campinas aconteceu com céu aberto e arquibancadas lotadas, além de todos os elementos de um grande jogo. Mesmo com a torcida a favor do carismático Guillen Meza, de 22 anos, Barrios Vera conseguiu segurar o ímpeto do jovem equatoriano e perdeu apenas um game de seu serviço durante toda partida.

"Foi uma semana muito dura e de muito trabalho, mas muito contente. Estou grato por conseguir jogar bem, principalmente nos dois primeiros jogos e continuar crescendo durante o torneio. A verdade é que me sinto muito bem no Brasil e jogar aqui (em Campinas) é muito agradável e todos fazem com que o clima fique muito bom", comentou Barrios Vera.

Guillen Meza esbanjou simpatia durante toda cerimônia de premiação e compartilhou suas impressões sobre a semana após a final: "Fico feliz com a semana que tive e sigo mais confiante no trabalho que estamos fazendo. Hoje foi uma partida dura. Ele é um jogador muito bom e teve muita qualidade. Creio que foi um bom jogo, as condições um pouco difíceis, havia muito vento. Tenho que dar crédito para ele porque fez uma grande partida taticamente em todos os sentidos", disse.

Com este título, o chileno que já chegou a 93ª posição no ranking mundial, agora ocupará a 128ª colocação. O finalista equatoriano sobe de 243ª para 210, no ranking da ATP. Barrios Vera encerrou com entusiasmo: "É muito importante continuar pontuando e subindo no ranking mundial ". O campeão em Campinas leva para casa US$14.200 (aproximadamente R$ 75 mil) e 75 pontos no ranking ATP, enquanto o vice-campeão recebe US$8.330 (aproximadamente R$ 40mil) e 44 pontos.

O campeão já está a caminho dos Estados Unidos onde jogará no Sarasota Open, na chave principal. Meza confirmou presença no ATP Challenger 50 de Porto Alegre, no final de abril. Antes disso, disse participar do ATP de Tucuman. Na cerimônia de premiação os finalistas receberam um prato troféu exclusivo da Vivara, além de um relógio e um "coin" também da Vivara, marca brasileira de joias e acessórios luxuosos.