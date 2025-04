Recuperado de miocardite, Ganso comemora retorno aos gramados e vitória do Fluminense sobre o RB Bragantino

O Fluminense conquistou sua primeira vitória neste Campeonato Brasileiro. Os tricolores bateram o RB Bragantino, neste domingo, no Maracanã, em partida que marcou a estreia do técnico Renato Gaúcho.

Além do treinador, a torcida acompanhou o retorno do meia Ganso, que atuou pela primeira vez na temporada. O jogador exaltou a vitória diante da torcida: "Vitória importante. Campeonato difícil. Equipe muito bem treinada a do Bragantino. Melhorou muito no segundo tempo. Isso mostra como o campeonato é complicado", disse.

Ganso se recuperou de uma miocardite, que o afastou dos gramados. O meia agradeceu a todos que o ajudaram a voltar a atuar pelo Fluminense: "Só tenho a agradecer a todos no clube e fora dele que me ajudaram neste momento. Já foi um bom teste correr atrás do Bragantino. Agora é só entrar no ritmo", completou.

O Fluminense passa a focar novamente na Sul-Americana. Os tricolores recebem o San José-BOL, nesta quinta-feira, no Maracanã.