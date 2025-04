Mirassol e Fortaleza empatam em jogo com 'míssil' de argentino e gol no fim

Mirassol e Fortaleza empataram por 1 a 1 na noite deste domingo, no estádio José Maria de Campos Maia, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

O Fortaleza possui campanha de uma vitória e um empate e aparece na quarta colocação do Brasileiro, com quatro pontos. A equipe, que bateu o Fluminense por 2 a 0 no jogo de estreia, perdeu a chance de ser líder.

Já o Mirassol conquistou seu primeiro ponto no Brasileirão e saiu da zona de rebaixamento, agora na 16ª posição. O clube perdeu na estreia para o Cruzeiro, por 2 a 1.

O próximo jogo do Fortaleza será contra o Colo-Colo, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. A partida está marcada para quinta-feira, às 21h (de Brasília), no Estadio Monumental, no Chile.

O Mirassol visitará o Bahia na Fonte Nova, no próximo domingo, às 16h, pela terceira rodada do Brasileirão.

Gols do jogo

Aos 15 minutos do primeiro tempo, Moisés carregou a bola pela esquerda e acionou Martínez na meia-lua. O argentino soltou um 'míssil' para o gol e abriu o placar para os visitantes.

Nos acréscimos do segundo tempo, aos 48 minutos, Cristian Renato recebeu cruzamento rasteiro dentro da área e, na segunda tentativa de chute, conseguiu colocar no fundo da rede.