Piquerez valoriza atuação do time misto do Palmeiras contra o Sport e revela falta de confiança de Veiga

Neste domingo, em duelo válido pela segunda rodada do Brasileirão, o Palmeiras visitou o Sport na Ilha do Retiro, venceu por 2 a 1 com direito a pênalti polêmico marcado nos acréscimos e conquistou seu primeiro triunfo na competição. Em entrevista pós-jogo, Piquerez, autor do tento que decretou o triunfo palmeirense, valorizou a atuação do time "misto" do Verdão e demonstrou apoio a Raphael Veiga, batedor principal da equipe, mas que não bateu, segundo o uruguaio, por falta de "confiança".

"A vitória é muito importante, ainda mais depois do empate em casa, na roda da passada. O que mais se ressalta é a força do time. Hoje, a gente misturou um pouco o time, mas o time foi forte, competitivo. Sabemos que esse Brasileirão vai ser muito difícil. Todos os times são muito fortes. Valorizar demais a vitória, novamente no final, mérito da resistência e da luta do time", declarou Piquerez à RecordTV.

"Todo mundo treina pênalti, todo mundo tenta fazer gol. Raphael (Veiga) é o batedor principal, mas é uma questão de confiança, ele vai voltar a bater quando se sentir confiante. Enquanto não, somos um time, nos apoiamos e todos lutamos pelo mesmo", completou o defensor"

O último pênalti cobrado por Raphael Veiga ocorreu durante o jogo de volta da final do Campeonato Paulista, quando teve a chance empatar o placar agregado e manter o Palmeiras vivo na decisão. Entretanto, o meia teve seu chute defendido por Hugo Souza, e o Corinthians se sagrou campeão estadual.

Com a vitória, a primeira após um empate sem gols com o Botafogo pela estreia da competição, o Verdão chegou aos quatro pontos, na sétima colocação. O Alviverde volta aos gramados na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando recebe o Cerro Porteño, no Allianz Parque, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.