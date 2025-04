Ganso brinca sobre retorno ao Flu após problema no coração: 'Bom teste'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O meia Paulo Henrique Ganso fez a estreia na temporada 2025 nesta tarde (6), na vitória do Fluminense por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino. Ele esteve afastado dos gramados para se recuperar de uma quadro de miocardite, uma inflamação no músculo cardíaco.

Voltando aos poucos. Acho que já foi um bom teste ter de correr atrás da equipe do Red Bull, que tem uma intensidade muito alta (risos). Mas conseguimos. Agora, é entrar no ritmo e, como falei, os três pontos foram importantes Ganso

O camisa 10 celebrou o triunfo. O Tricolor conseguiu os três pontos com um gol de Martinelli já nos acréscimos da partida — Lima abriu o placar e Isidro Pitta empatou.

Que momento lindo no Maraca! Paulo Henrique Ganso está em campo pela primeira vez em 2025! -- Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 6, 2025

Importantíssimo [resultado]. Um campeonato muito difícil e mostra que todos os jogos são complicados. A equipe do Red Bull é bem treinada, melhorou muito no segundo tempo, mas os três pontos em casa são importantíssimos. Agora, é agradecer a Deus e às pessoas que me ajudaram

Ganso comentou também sobre a expectativa do trabalho com Renato Gaúcho. O treinador foi anunciado na última quinta-feira e fez a estreia hoje (6). "Primeira vez que estou trabalhando como Renato. Espero que possamos conquistar muitos títulos, ta coisa boa. Tem de se mostrado um cara super do bem. Conhecemos do meio do futebol, muita gente fala super bem. Espero que possamos conquistar muitas coisas boas e muitos títulos".