Herói do empate, Rafael valoriza desempenho defensivo do São Paulo diante do Atlético-MG

O São Paulo empatou com o Atlético-MG, neste domingo, em 0 a 0, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão. O goleiro Rafael, destaque do Tricolor na partida, analisou o jogo e destacou o desempenho defensivo da equipe.

"Acho que tivemos nossas oportunidades. Tivemos uns quatro ou cinco contra-ataques ou bolas trabalhadas que a gente podia acertar o último passe. O Everson também fez umas duas ou três grandes defesas. Então, foi um jogo bem disputado. Claro que, quando a gente perde um jogador fora de casa, o time adversário vem com aquele ímpeto. Mas, graças a Deus, conseguimos fazer uma grande partida defensivamente, sem tomar gol", disse Rafael em entrevista ao SporTV.

O São Paulo começou melhor na partida e criou suas melhores oportunidades de gol na primeira etapa. No entanto, o Atlético-MG melhorou no segundo tempo. Depois da expulsão de Calleri, aos 38 minutos, o Galo pressionou, mas parou em uma grande atuação de Rafael.

Segundo dados do Sofascore, o goleiro realizou seis defesas, sendo cinco delas em finalizações de dentro da área.

Além do centroavante argentino, Luis Zubeldía também foi expulso. O treinador recebeu dois cartões amarelos por reclamação ainda no primeiro tempo.

"Eu não gosto de falar de arbitragem. Ao meu ver, ele conduziu bem o jogo. Rogério Ceni falou um dia desses, e eu concordo, que todos nós somos muito chatos com o árbitro também. Criamos um clima que fica ruim para ele. Precisamos melhorar nisso. Ele conduziu como tinha que conduzir. São duas equipes grandes que brigam para ganhar, então é disputa. Faz parte", completou Rafael.

Com o resultado, as duas equipes seguem sem vencer pelo Campeonato Brasileiro. O São Paulo chega aos dois pontos somados e assume, momentaneamente, a 10ª posição. Por outro lado, o Atlético-MG soma seu primeiro ponto na competição e ocupa a 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento.

O Tricolor volta a campo nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando recebe o Alianza Lima-PER, pela segunda rodada da Copa Libertadores, no Morumbis. A equipe do técnico Luis Zubeldía é a vice-líder do grupo D, com três pontos.