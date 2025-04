Com gols de Arrascaeta e Bruno Henrique, Flamengo vence o Vitória pelo Brasileirão

O Flamengo venceu por 2 a 1 o Vitória neste domingo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, no Barradão. Os gols do triunfo foram marcados por Arrascaeta e Bruno Henrique, enquanto Wellington Rato balançou as redes para o Leão da Barra.

Com o resultado, o Rubro-Negro ocupa a sexta colocação, com quatro pontos. Do outro lado, o Vitória é o lanterna, sem nenhum ponto somado.

Na próxima rodada, o Flamengo viaja para encarar o Grêmio, em Porto Alegre. No mesmo dia, o Vitória visita o Atlético-MG, em Belo Horizonte.

FIM DE JOGO EM SALVADOR: 2 A 1 MENGÃO!

Arrascaeta e Bruno Henrique fizeram os gols do Mais Querido!#VAMOSFLAMENGO! pic.twitter.com/rfoHs2596U ? Flamengo (@Flamengo) April 6, 2025

O jogo

O Flamengo começou melhor a partida e criou a primeira chance aos quatro minutos. Wesley cruzou para Everton Cebolinha na área. O atacante, sozinho, cabeceou pela linha de fundo.

O susto fez o Vitória melhorar a marcação. Com isso, o Flamengo passou a ter dificuldade em criar boas chances. Os cariocas só voltaram a chegar com perigo aos 28 minutos. Juninho foi lançado na área, mas chutou pela linha de fundo. Em seguida, o mesmo atacante acertou a trave baiana.

Os donos da casa criaram sua primeira chance de gol aos 35 minutos. Jamerson dominou a bola na área e chutou para boa defesa de Rossi. Só que o Flamengo manteve o domínio da bola, mas pouco criou. Assim, o jogo seguiu empatado até o intervalo.

No segundo tempo, o Flamengo continuou tendo o controle do jogo. No entanto, os cariocas não conseguiam passar pela marcação do Vitória. Os donos da casa apostavam nos contra-ataques, mas paravam na defesa adversária.

A primeira chegada da etapa final aconteceu aos 15 minutos. Gerson arriscou de fora da área e parou em defesa de Lucas Arcanjo. Só que no minuto seguinte, o Flamengo abriu o placar. Arrascaeta roubou a bola, fez jogada individual e finalizou de bico, no canto.

O revés obrigou o Vitória a usar o ataque com mais intensidade. Os donos da casa foram premiados aos 31 minutos. Wellington Rato arriscou de fora da área, a bola desviou na zaga e enganou Rossi.

O Vitória quase virou a partida aos 34 minutos. A zaga do Flamengo bobeou e a bola ficou com Fabri na área. Só que o atacante chutou em cima de Rossi. Após o susto, os cariocas voltaram a dominar o confronto e a rondar a área baiana.

O Flamengo chegou a vitória aos 41 minutos. Bruno Henrique aproveitou cruzamento rasteiro na área e mandou para a rede para dar números finais no Barradão.

FICHA TÉCNICA



VITÓRIA 1 X 2 FLAMENGO

Local: Estádio Barradão, em Salvador (BA)



Data: Domingo, 6 de abril de 2025



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)



Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS-Fifa) e Michael Stanislau (RS)



VAR: Rafael Traci (SC)

GOLS



VITÓRIA: Wellington Rato, aos 31min do segundo tempo



FLAMENGO: Arrascaeta, aos 16min do segundo tempo; Bruno Henrique, aos 41min do segundo tempo

VITÓRIA: Lucas Arcanjo, Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Ryller (Léo Pereira), William Oliveira (Wellington Rato), Baralhas e Matheuzinho; Erick (Osvaldo) e Janderson (Fabri)



Técnico: Thiago Carpini

FLAMENGO: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De la Cruz (Plata), Gerson (Evertton Araújo) e Arrascaeta (Luiz Araújo); Everton Cebolinha (Bruno Henrique) e Juninho (Michael)



Técnico: Filipe Luis