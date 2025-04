Piquerez diz que Veiga voltará a bater pênaltis ao 'retomar confiança'

O Palmeiras venceu o Sport por 2 a 1 neste domingo, com dois gols de pênalti. Piquerez cobrou o segundo, que deu a vitória ao elenco alviverde. O lateral afirmou que Veiga é o cobrador oficial, mas a "confiança" para bater a penalidade importa nestes momentos.

O que aconteceu

Piquerez reafirmou que o meia do Palmeiras é o atleta que normalmente bate as penalidades, mas voltará a cobrar quando estiver confiante. O alviverde venceu o Sport com dois pênaltis bem batidos pelo lateral e pelo centroavante Flaco López.

Todo mundo treina os pênaltis, todo mundo tenta fazer gols. O Rapha (Veiga) é o batedor principal, mas é questão de confiança. Ele vai voltar a bater quando ele sentir que está confortável e confiante para isso. Caso contrário, somos uma equipe, todos nos apoiamos e todos lutamos pela mesma coisa. Piquerez, após Sport x Palmeiras

"Hoje misturamos um pouco o time, mas o time estava forte, competitivo", disse o lateral. "Sabemos que esse Brasileiro esse ano vai ser muito difícil. Todas as equipes são muito fortes. Então, valorizar mais a vitória hoje, novamente no final, com mérito da resistência e luta da equipe".

Piquerez reforçou também a dificuldade da equipe atuar sempre com os mesmos atletas, pelas lesões no elenco: "Temos uma sequência de machucados, que não permite 100% da força do elenco, mas é para isso que ele (Abel Ferreira) serve, escolher os 11 melhores de cada jogo. Quem joga, ter que dar o seu melhor e trazer a vitória para o Palmeiras".