Time alternativo do Palmeiras bate Sport com gol nos acréscimos e vence a primeira pelo Brasileiro

Neste domingo, em confronto válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras visitou o Sport na Ilha do Retiro, venceu por 2 a 1 com gol polêmico marcado nos acréscimos e conquistou seu primeiro triunfo. Flaco López e Piquerez balançaram as redes para o Verdão, enquanto Chrystian Barletta descontou para os mandantes, que mostraram muito descontentamento com o resultado.

Com a vitória, a primeira após um empate sem gols com o Botafogo pela estreia da competição, o Palmeiras chegou aos quatro pontos, na sétima colocação. Do outro lado, com a derrota, o Sport permaneceu com uma unidade, na 17ª posição.

O Palmeiras volta aos gramados na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando recebe o Cerro Porteño, no Allianz Parque, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. No próximo sábado, às 21h, o Sport visita o Vasco, em São Januário, pela terceira rodada do Brasileirão.

O jogo

O Palmeiras inaugurou o placar aos 31 minutos do primeiro tempo. Em cruzamento de Vanderlan pela esquerda, Flaco López foi puxado por Chico na área e o árbitro assinalou penalidade máxima. O atacante argentino, então, assumiu a responsabilidade, bateu alto e converteu.

Aos 38 minutos da etapa inicial, o Sport chegou ao empate. Após cobrança de escanteio de Lucas Lima pela direita, Chrystian Barletta se antecipou ao marcador na área e, de primeira, arrematou no contrapé de Weverton para deixar tudo igual.

O Sport quase virou o placar aos 45 minutos da primeira etapa. Ao cobrar falta da intermediária, Sérgio Oliveira buscou o ângulo esquerdo, mas acertou o travessão.

Segundo tempo

Aos 15 minutos do segundo tempo, o Palmeiras quase voltou a ficar na frente. Em cruzamento de Aníbal Moreno pela direita, Facundo Torres subiu na segunda trave e desviou de cabeça, mas Caíque França espalmou para fora e salvou o Sport.

O Sport chegou com perigo aos 20 minutos da etapa complementar, quando Sérgio Oliveira aproveitou bola sobrada na área e emendou de primeira, mas a bola explodiu no peito de Flaco López.

Aos 46 minutos da segunda etapa, o Palmeiras marcou o gol que decretou sua primeira vitória no torneio. Após Raphael Veiga ser derrubado na área, o árbitro marcou pênalti. Piquerez foi para a cobrança e marcou.

FICHA TÉCNICA



SPORT 1 X 2 PALMEIRAS

Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)



Data: 06 de abril de 2025 (domingo)



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Bruno Arleu de Araújo



Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Thiago Henrique Neto Correa Farinha



VAR: Rodrigo Nunes de Sá



Cartão vermelho: nenhum



Cartões amarelos: Rivera, Chico, Lucas Lima, Pablo, Sérgio Oliveira, Matheus Alexandre (Sport); Facundo Torres, Murilo, Fuchs, Vitor Roque (Palmeiras)



Gols: Chrystian Barletta, aos 38 minutos do 1°T (Sport); Flaco López, aos 31 minutos do 1ºT / Piquerez, aos 46 minutos do 2ºT (Palmeiras)

SPORT: Caíque França; Hereda (Matheus Alexandre), João Silva, Chico e Igor Cariús; Rivera, Du Queiroz (Fabrício Domínguez), Sérgio Oliveira e Lucas Lima (Lenny); Chrystian Barletta (Carlos Alberto) e Pablo (Arthur Sousa)



Técnico: Pepa

PALMEIRAS: Weverton; Fuchs (Raphael Veiga), Micael e Murilo; Giay, Lucas Evangelista (Vitor Roque), Emiliano Martínez (Aníbal Moreno), Vanderlan (Piquerez) e Facundo Torres; Felipe Anderson (Estêvão) e Flaco López



Técnico: Abel Ferreira