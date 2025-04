Com um a mais, Internacional vence o Cruzeiro e segue invicto no Campeonato Brasileiro

O Internacional venceu o Cruzeiro por 3 a 0 neste domingo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio. Os gols do triunfo foram marcados por Alan Patrick, Enner Valencia e Borré. A Raposa teve a expulsão de Jonathan Jesus, no primeiro tempo.

Com o resultado, o Colorado segue invicto na competição. A equipe ocupa a segunda colocação, com quatro pontos. Do outro lado, o Cruzeiro caiu para o 11º lugar, com três unidades.

O Internacional volta a campo nesta quinta-feira, contra o Atlético Nacional, pela fase de grupos da Copa Libertadores, às 19h (de Brasília), no Beira-Rio. O Cruzeiro, por sua vez, enfrenta o Mushuc Runa, às 21h30 de quarta-feira, no Mineirão, em duelo válido pela fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Com o apoio de mais de 31 mil colorados e coloradas, Academia do Povo dá show e vence o Cruzeiro por 3 a 0! Alan Patrick, @EnnerValencia14 e @RafaelBorre_ marcaram os gols no Beira-Rio. pic.twitter.com/7dWgWyoWnR ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 6, 2025

O jogo

O Cruzeiro chegou a abrir o placar aos sete minutos do primeiro tempo, com Eduardo. Porém, a arbitragem marcou saída de bola pela linha de fundo e o gol foi anulado.

Já aos 19, Wesley recebeu lançamento de Alan Patrick, fez o giro e foi derrubado na entrada da área por Jonathan Jesus. O árbitro expulsou o zagueiro do Cruzeiro para grande reclamação de seus companheiros de time.

O Inter inaugurou o marcador aos 30. Após troca de passes pelo lado esquerdo do ataque, Bernabei encontrou Alan Patrick, que fintou o defensor e bateu no cantinho, sem chances para o goleiro Cássio.

Seis minutos depois, Wesley recebeu passe de calcanhar de Alan Patrick e rolou para Enner Valencia. O camisa 13 chegou empurrando para o fundo do gol e correu para o abraço.

Ainda deu tempo do Colorado fazer o terceiro, aos 31 da segunda etapa. Óscar Romero deu passe em profundidade para Borré, que dominou, limpou Gamarra e chutou rasteiro para balançar as redes.