Flamengo bate Vitória com biquinho de Arrascaeta e Bruno Henrique salvador

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo venceu pela primeira vez neste Brasileirão: um suado 2 a 1, hoje, diante do Vitória, no Barradão.

O placar veio graças a Arrascaeta e Bruno Henrique. Primeiro, o toque magistral de Arrascaeta — um gol de bico que remete ao que fizeram Ronaldo Fenômeno e Romário. Depois, a presença de área de Bruno Henrique.

E olha que o time de Filipe Luís saiu do sufoco já aos 42 minutos do segundo, depois de ter levado o empate com um chute desviado de Wellington Rato.

Poderia ter sido bem mais tranquilo. Muitas chances foram criadas pelo Fla, sobretudo no primeiro tempo.

Arrascaeta estava sem jogar desde a data Fifa, quando sofreu uma lesão na coxa direita quando estava com a seleção.

Depois de dois jogos, o Flamengo chegou aos quatro pontos. É um dos sete times com essa pontuação no momento.

O Vitória é o lanterna, com duas derrotas e nenhum ponto no Brasileirão.

Na próxima rodada, o Flamengo visita o Grêmio, domingo, domingo, às 17h30. Antes, na quarta-feira, tem o jogo contra o Central Córdoba, pela Libertadores, no Maracanã.

O Vitória, por sua vez, visita o Atlético-MG, também no domingo, às 20h30. Mas antes joga na Sul-Americana na quinta, contra o Defensa y Justicia.

Muitas chances e até bola no travessão

O Flamengo teve como boas notícias as voltas de Arrascaeta, Gerson e Wesley ao time titular — apesar de Bruno Henrique ter começado no banco.

Isso significou mais qualidade no passe e pelo menos quatro grandes chances criadas no primeiro tempo:

Gerson, dentro da área, e o goleiro Lucas Arcanjo defendeu.

Uma cabeçada muito perigosa de Cebolinha, após cruzamento de Wesley. Passou muito perto.

E duas vezes com Juninho. Na primeira, mais livre, o atacante equivocou-se no jeito de chutar e mandou para fora. Outra, pegando bonito de fora da área, mas ele parou no travessão.

Ou seja, o roteiro de baixo aproveitamento se repetiu e tem atormentado o Flamengo há alguns jogos. Apesar dos 63% de posse de bola.

O Vitória passou o primeiro tempo encurralado e tentou algumas raras escapadas. Só um chute de longe levou mais perigo a Rossi.

Como Filipe Luís tentou mudar o jogo

Em um Flamengo que rondava a área adversária sem tanto perigo, Filipe Luís recorreu a Bruno Henrique e Plata como primeiras substituições. Ou seja, um desenho com dois atacantes mais fixos na frente — a exemplo do que ocorreu contra o Deportivo Táchira, na Venezuela.

Mas, desta vez, a solução para a vitória foi diferente. E dos pés de um cara que nem tinha viajado para a Libertadores: Arrascaeta.

A destacar a pressão que o próprio uruguaio fez para recuperar a bola já na entrada da área do Vitória. Aguentou o tranco e deu uma solução genial: um biquinho no canto de Lucas Arcanjo.

Talvez, só se o goleiro tivesse asas para impedir o gol. Como requinte, a bola ainda passou entre as pernas do zagueiro antes de entrar.

Foi uma das últimas ações de Arrascaeta no jogo — saiu porque ainda está recuperando a melhor forma física.

Vitória reage

O Flamengo mudou de cara depois do gol, mas o Vitória também.

Thiago Carpini jogou o time para frente, colocou mais gente no ataque e aproveitou um momento de desaceleração do Flamengo para se dar bem.

Wellington Rato tinha entrado minutos antes. E acertou um chute de fora da área. O desvio matou Rossi e gerou o empate do time da casa.

Eufórico, Carpini deu um bico em uma das bolas na lateral do campo e foi expulso durante a comemoração.

Bruno Henrique salva

O Flamengo precisou mostrar serviço e se reorganizar. Em um momento no qual achou o Vitória mais aberto, acelerou a jogada pela esquerda. O cruzamento de Luiz Araújo foi à meia altura e certeiro para Bruno Henrique chegar como uma flecha. Alívio para o rubro-negro visitante.

Ao Flamengo, fica a lição mais uma vez de que precisa calibrar mais o pé, se não quiser passar sufoco.

Ficha técnica

Vitória 1 x 2 Flamengo

Local: Estádio Barradão, em Salvador (BA)

Data/Hora: 6/4/2025, às 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (Fifa-RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa-RS) e Michael Stanislau (RS).

Cartões amarelos: -

Gols: Arrascaeta, 17'/2ºT (0-1); Wellington Rato, 31'/2ºT (1-1); Bruno Henrique, 42'/2ºT (1-2)

Vitória: Lucas Arcanjo, Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Ricardo Ryller (Léo Pereira), Willian Oliveira (Wellington Rato), Baralhas; Matheuzinho, Erick (Osvaldo) e Janderson (Fabri). Técnico: Thiago Carpini

Flamengo: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, De La Cruz (Plata), Arrascaeta (Michael) e Gerson (Evverton Araújo) e Cebolinha (Bruno Henrique); Juninho (Luiz Araújo). Técnico: Filipe Luís