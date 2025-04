Zubeldía detona 'burrada' de árbitro: 'Não me interessa ter sido expulso'

O técnico Luis Zubeldía detonou a arbitragem de Ramon Abatti Abel no empate por 0 a 0 com o Atlético-MG. O argentino acabou expulso no primeiro tempo por reclamar de um cartão amarelo para Lyanco: seria o segundo do defensor no jogo, ocasionando a expulsão.

'Burrada'. "Não é algo com o São Paulo, ou é, não sei. Se eu cometo uma burrada, não pode passar despercebido. Se era para segundo amarelo, era segundo amarelo. Se tem que expulsar Lyanco dentro de seu estádio, expulsa. Qual é o problema? De Calleri podemos discutir, vai de acordo com o critério, tenho minhas dúvidas, mas viu o sangue e pronto. Depois expulsou (Lyanco) ao final e nem sei se foi para isso"

'Faria mil vezes'. Arbitragem em todo momento semeou dúvidas. Lyanco claramente deveria ter levado o segundo amarelo. Não sei qual é o critério que usam e não é a primeira vez que acontece conosco com esse árbitro. Jogamos aqui na Copa e em uma jogada do Rato fazem uma falta, sendo o último homem, e o árbitro não expulsa. Tenho muitas dúvidas com essa arbitragem. Algumas coisas não posso suportar. Não me interessa ter sido expulso ou que o que sair na televisão, para defender o São Paulo e questionar esse tipo de decisão faria mil vezes.

'Já tenho nome como treinador'. "Futebol é minha vida e não vou permitir que o árbitro deixe de expulsar um rival quando tem que ser expulso. Ou o que aconteceu com o Palmeiras no pênalti. Vou fazer sempre que notem os erros que estão cometendo e são importantes para o jogo. Se tiverem que me expulsar vinte vezes, vão me expulsar. Não me importo. Já tenho nome como treinador e não me importa o que vão falar nas redes. O que me importa é defender a equipe que estou dirigindo. Em todo caso, quem tem que me dizer algo é a diretoria do São Paulo."

Confira outras respostas de Luis Zubeldía em coletiva

Resultado

"Equipe fez um bom trabalho. Controlamos bastante o jogo contra um rival muito difícil. Vamos somando pontos passo a passo. Depois, com a dificuldade de ter um homem a menos, tivemos que suportar e isso também fizemos bem. Um bom ponto como visitante."

"Empate com uma equipe boa e com tudo isso, é um bom ponto. Queríamos ganhar. Jogar com Marcos Antônio e Alisson no meio parecia muito ousado, quem vai marcar? Mas defendemos muito bem e controlamos a bola para poder evitar que chegasse a Hulk e Rony, que são jogadores que podem decidir o jogo. Rafael fez um bom jogo."

Alterações

"As substituições ofensivas que fizemos foi para poder atacar o espaço que o Atlético deixava por ser mandante. Infelizmente não pudemos continuar com 11, acho que teríamos gerado situações de gol. A chance com Ferreira foi a mais clara que tivemos."