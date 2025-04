Pietra Rivoli e Pedro Chabalgoity conquistam o Roland-Garros Junior Series

A gaúcha Pietra Rivoli e o brasiliense Pedro Chabalgoity conquistaram o título do Roland-Garros Junior Series neste domingo, na Sociedade Harmonia de Tênis, em São Paulo. Com isso, ambos garantiram vaga para a chave principal do Roland Garros Junior em Paris.

A primeira a entrar em quadra foi Pietra Rivoli. Confiante do início ao fim, a gaúcha de 17 anos inflamou a torcida que lotou a quadra central do Harmonia e venceu a peruana Ylyemi Muelle, por duplo 6/4. "O que vivi aqui, durante toda a semana, nunca vou esquecer. O torneio, a torcida, a atmosfera... é algo completamente diferente do que estamos acostumados no circuito. Foi uma experiência única."

Vice-campeã em 2023 e semifinalista em 2024, Pietra atingiu seu objetivo em sua última edição do torneio. "Estou muito feliz por tudo o que fiz aqui nesta semana. Me preparei muito para isso. Quero agradecer toda a minha equipe, principalmente o Léo (Azevedo), o Danilo (Ferraz) e o Renato (Pucci), que estiveram comigo durante toda a semana, e o Rede Tênis por todo o suporte dentro e fora da quadra e que tornaram tudo isso possível. Vou aproveitar cada minuto em Paris", completou.

Depois, Chabalgoity enfrentou o colombiano Juan Miguel Bolívar, vencendo por 6/2 6/3, garantindo o 100% de aproveitamento do Time Rede Tênis. Semifinalista em 2023, o brasiliense de 16 anos celebrou a conquista e destacou a importância da equipe. "Foi uma semana incrível, estou extremamente feliz. Agradeço a essa torcida maravilhosa. Estou contente por estar colhendo os frutos do trabalho que venho realizando. É uma sensação única estar indo para Paris. Só tenho a agradecer à minha família, ao Time Rede Tênis que me apoia e à minha equipe, que sempre me coloca como prioridade."