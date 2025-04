Inter aproveita expulsão polêmica e vence o Cruzeiro no Beira-Rio

O Inter venceu o Cruzeiro por 3 a 0 neste domingo (6), no Beira-Rio, em partida pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida foi marcada pela expulsão do zagueiro cruzeirense Jonathan Jesus, aos 20 minutos do 1º tempo. O jogador tomou cartão vermelho direto ao derrubar Wesley na entrada da área. O lance causou muita reclamação por parte dos jogadores do Cruzeiro, que protestaram argumentando que a falta era apenas para cartão amarelo. O bate-boca dos cruzeirenses com o árbitro Marcelo de Lima Henrique durou cerca de cinco minutos.

Após a expulsão, o Inter começou a bagunçar a zaga cruzeirense. Alan Patrick teve grande atuação na partida, abrindo o placar no Beira-Rio e participando da jogada do segundo gol, marcado por Enner Valencia, ambos ainda no 1º tempo. Borré, que entrou na segunda etapa, anotou o gol do 3 a 0, fechando o placar.

Com a vitória, o Inter soma 4 pontos e assume a liderança do campeonato pelos critérios de desempate. O Cruzeiro permanece com 3 pontos, na 11ª colocação.

O Inter volta a campo na quinta-feira (10), quando recebe o Atlético Nacional pela fase de grupos da Libertadores. Pelo Brasileirão, o próximo compromisso do Colorado é contra o Fortaleza, no Castelão, no domingo (13).

O Cruzeiro enfrenta o Mushuc Runa, no Mineirão, na quarta-feira (9), pela fase de grupos da Sul-Americana. No domingo, a Raposa enfrenta o São Paulo no Morumbis.

Como foi o jogo

A partida no 1º tempo começou bastante equilibrada, com o Inter ficando mais com a bola e o Cruzeiro com uma postura reativa, saindo em contra-ataques pelas pontas.

Aos 20 minutos, Jonathan Jesus, do Cruzeiro, foi expulso em lance polêmico. O zagueiro fez uma carga em Wesley na entrada da área e foi expulso com o vermelho direto. Marcelo de Lima Henrique não foi ao VAR checar o lance e os jogadores do Cruzeiro ficaram discutindo com o árbitro.

O Inter aproveitou a vantagem numérica e abriu o placar aos 30 minutos. Enquanto o Cruzeiro estava acuado no campo de defesa, Alan Patrick recebeu a bola no bico da grande área. Mesmo cercado por quatro marcadores e pouco espaço, o meia cortou para dentro e bateu rasteiro no canto direito de Cássio para fazer o 1 a 0 para o Inter.

A partida virou um jogo de ataque contra defesa, com o Colorado pressionando muito. Alan Patrick começou a infernizar a vida da zaga cruzeirense. O meia criava jogadas tanto pelo lado esquerdo, com Bernabéi, quanto pelo lado direito, com Wesley. E foi pela direita que o Inter chegou ao segundo gol aos 36 minutos, com Enner Valencia, após tabela entre Alan Patrick e Wesley.

O Inter voltou do intervalo disposto a matar a partida. Aos 7 minutos do 2º tempo, Carbonero só não ampliou a vantagem graças a Fabrício Bruno, que cortou o chute do colombiano com um carrinho preciso.

Aos 11, Wesley chegou a fazer o 3 a 0 em lance chorado, mas o gol foi anulado após o árbitro checar no VAR que a bola bateu no braço de Carbonero no início da jogada. Aos 20, Enner Valencia recebeu em profundidade, cortou Cássio e bateu para o gol, mas a zaga cruzeirense tirou em cima da linha.

Na sequência, Alan Patrick e Enner Valencia foram substituídos por Óscar Romero e Borré. E o colombiano Borré foi quem fez o 3 a 0 para o Inter, aos 33 minutos da segunda etapa, após receber na área, limpar a zaga do Cruzeiro e bater na saída de Cássio. Vitória contundente do Inter no Beira-Rio, que vai com moral para o duelo contra o Atlético Nacional pela Libertadores.

Gols e destaques

Não valeu. O Cruzeiro chegou a abrir o placar aos 6 minutos do 1º tempo, mas a arbitragem anulou a jogada. Willian dominou um lançamento de Romero na linha de fundo, tocou para trás e Eduardo chegou empurrando para o fundo do gol de Anthoni. O auxiliar apontou que a bola saiu pela linha de fundo, e o VAR rapidamente confirmou que a bola saiu.

Cruzeiro com um a menos. Aos 20 minutos do 1º tempo, o zagueiro cruzeirense Jonathan Jesus foi expulso. Wesley, do Inter, recebeu um lançamento na meia-lua da grande área, girou em cima de Jonathan e ia ficando cara a cara com Cássio quando sofreu a carga do zagueiro pelas costas. O árbitro Marcelo de Lima Henrique considerou que era lance para expulsão direto e marcou a falta na entrada da área.

Confusão e bate-boca. O lance gerou muita discussão, com os jogadores do Cruzeiro pressionando o árbitro, que não foi ao VAR checar o lance. O bate-boca durou cerca de 5 minutos, e o goleiro Cássio, do Cruzeiro, chegou a receber amarelo por reclamação.

1 x 0: O Inter abriu o placar no Beira-Rio cinco minutos após a expulsão do Cruzeiro. Alan Patrick recebeu no bico esquerdo da área em meio a quatro marcadores, cortou pra dentro e bateu cruzado para fazer o 1 a 0 para o Colorado.

2 x 0: Com um a mais, o Inter de Roger Machado começou a "amassar" o Cruzeiro. Aos 36 minutos do 1º tempo, Enner Valencia fez 2 a 0 para o time gaúcho. Wesley tabelou com Alan Patrick pela direita, recebeu de calcanhar e passou para a entrada da grande área. Valencia chegou antecipando a marcação e bateu para o fundo do gol de Cássio.

Quase mais um. Enner Valencia recebeu cruzamento na área e batendo no travessão, quase fazendo o 3 a 0.

Olha a resposta. Wanderson escapou em contra-ataque e encheu o pé, carimbando a trave de Anthoni. Por pouco o Cruzeiro não diminuiu nos acréscimos do 1º tempo.

Tira a zaga! Aos 7 minutos do 2º tempo, o Inter criou mais uma chance perigosa de gol. Alan Patrick tocou para Enner Valencia no meio da área e o equatoriano rolou para Carbonero chegar batendo, mas Fabrício Bruno chegou rasgando com um carrinho preciso e evitou o terceiro gol do time gaúcho.

Gol anulado pelo VAR. Aos 11 minutos do 2º tempo, Carbonero recebeu na área e dividiu com Cássio. A bola sobrou para Wesley, que também dividiu com o zagueiro Gamarra e, caído no chão, bateu para dentro do gol. No entanto, o árbitro Marcelo de Lima Henrique foi chamado ao VAR para checar o lance e anular o gol após constatar que a bola bateu no braço de Carbonero no início da jogada.

3 x 0: Borré recebeu lançamento na área, cortou a marcação e bateu cruzado na saída de Cássio para matar a partida no Beira-Rio aos 33 minutos do 2º tempo.

Ficha técnica

Inter 3 x 0 Cruzeiro

Campeonato: Campeonato Brasileiro (2ª rodada)

Data: 6/4/2025

Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

Hora: 18h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

Cartões amarelos: Cássio (CRU), Bernabéi (INT)

Cartões vermelhos: Jonathan Jesus (CRU)

Gols: Alan Patrick (INT), 30' do 1º tempo (1-0); Enner Valencia (INT), 36' do 1º tempo (2-0); Borré (INT), 33' do 2º tempo (3-0)



Inter: Anthoni; Aguirre, Rogel, Vitão, Bernabéi; Fernando (Ronaldo), Bruno Henrique (Diego Rosa), Alan Patrick (Óscar Romero); Wesley, Valencia (Borré), Carbonero (Vitinho). Técnico: Roger Machado.

Cruzeiro: Cássio; Willian, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno, Kaiki (Marlon); Matheus Henrique, Romero, Eduardo (Mateo Gamarra); Dudu (Rodriguinho), Gabriel Barbosa (Lautaro Díaz), Wanderson (Marquinhos). Técnico: Leonardo Jardim.