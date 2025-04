Juventus empata com a Roma e deixa zona de classificação à Champions no Italiano

Pela 31ª rodada do Campeonato Italiano, a Juventus visitou a Roma neste domingo e empatou por 1 a 1. Manuel Locatelli marcou para a equipe alvinegra e Eldor Shomurodov igualou para o time da casa.

Com o resultado, a Juventus deixou o grupo de classificados à Champions, já que caiu para o quinto lugar, com 56 pontos. A Roma, por sua vez, tem 53 pontos ganhos e aparece na sétima posição.

A Juventus volta a campo contra o Lecce, em Turim, no próximo sábado, às 15h45 (de Brasília). Já a Roma terá o clássico contra a Lazio no domingo, no Stadio Olimpico, também às 15h45.

Os gols do jogo

A Juventus abriu o placar aos 39 minutos do primeiro tempo. Çelik cortou um cruzamento e a bola sobrou fora da área para Locatelli, que bateu de primeira e fez o gol.

O empate da Roma veio aos três minutos do segundo tempo. Em jogada de escanteio, Mats Hummels cabeceou, Di Gregorio defendeu e Eldor Shomurodov aproveitou o rebote para fazer o gol de empate.

Veja outros resultados pelo Italiano neste domingo:

Lecce 1 x 1 Venezia



Empoli 0 x 0 Cagliari



Torino 1 x 1 Verona



Atalanta 0 x 1 Lazio