Estêvão celebra vitória do Palmeiras na Libertadores e cita condição de Endrick: "Que não seja nada"

O Palmeiras venceu o Independiente del Valle por 2 a 1 na noite desta quarta-feira em duelo da quinta rodada da fase de grupos da Libertadores, no Allianz Parque. Com isso, a equipe está avançando às oitavas em primeiro lugar geral. O atacante Estêvão celebrou o resultado e revelou o objetivo do time.

"É um dos nossos objetivos terminar em primeiro geral. Acho que fizemos uma boa partida, conseguimos segurar o resultado e fico feliz por termos saído com a vitória", disse em entrevista à TV Globo.

A má notícia ficou pela saída de Endrick durante o segundo tempo após o atacante sentir dores na perna esquerda. Ele deixou o gramado de maca. Estêvão falou sobre a condição do companheiro de equipe e deseja que não seja nada grave.

"Acho que foi uma arrancada que ele tentou dar, sentiu. Mas espero que não seja nada de mais para ele nos ajudar no resto do campeonato", seguiu.

Com o Brasileirão adiado por duas rodadas devido às enchentes no Rio Grande do Sul, o Palmeiras só volta a campo no dia 23, quando enfrenta o Botafogo-SP, em duelo de volta da terceira rodada da Copa do Brasil. A bola rola Às 19 horas (de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.