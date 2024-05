Goiás empata com Paysandu e perde a chance de assumir a liderança da Série B

Nesta quarta-feira, pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Goiás visitou o Paysandu no Estádio Leônidas Sodré de Castro e empatou por 1 a 1. O gol dos mandantes foi marcado por Nicolas, enquanto Breno Herculano igualou o marcador.

Com isso, o Esmeraldino, que contou com Rafael Gustavo expulso aos 25 da etapa final, chegou aos 11 pontos e perdeu a oportunidade de assumir a liderança da competição, já que o Sport perdeu na rodada. Além disso, a equipe saiu da vice-liderança e foi para a terceira colocação por conta do triunfo do Santos, que assumiu a ponta. Por outro lado, o Paysandu, que teve o lateral Edílson expulso nos acréscimos da etapa inicial, foi para a lanterna, agora com três conquistados.

Por fim, o Goiás retorna aos gramados neste sábado, contra o Botafogo-SP, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h (de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro. Já o Paysandu joga contra o Amazonas. A partida também acontece no sábado, às 17h30 (de Brasília), na Arena da Amazônia.

O gol

O placar foi aberto por Nicolas, aos 19 minutos da primeira etapa. O atleta aproveitou o cruzamento de Edílson e, de cabeça, mandou para o fundo das redes.

No entanto, aos 40, Breno Herculano chutou de direita e acertou o canto esquerdo do goleiro, sem chances de defesa.

Em casa, Ceará vence Amazonas

Ainda nesta quarta-feira, pela mesma rodada da Série B, o Ceará recebeu o Amazonas na Arena Castelão e venceu por 2 a 1. Os gols da vitória foram marcados por Ramon Menezes e Erick Pulga, enquanto Diego Torres diminuiu.

Com o triunfo, o Vozão ganhou seis colocações e chegou na sexta, agora com oito pontos. Já o Amazonas, que venceu o Santos na rodada passada, seguiu com quatro pontos e entrou na zona de rebaixamento (17º).

O próximo confronto do Ceará será contra o Operário. A bola rola às 16h (de Brasília), no Estádio Germano Krüger. Já o Amazonas enfrenta o Paysandu, no sábado. O jogo acontece na Arena da Amazônia, às 17h30 (de Brasília).