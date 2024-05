Flamengo alivia pressão, goleia o Bolívar e depende de si na Libertadores

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo passeou no Maracanã e goleou o Bolívar por 4 a 0 nesta quarta-feira, no Maracanã. Pressionado pelos resultados recentes na Libertadores, o rubro-negro foi melhor no confronto pela penúltima rodada da fase de grupos e ficou em situação mais tranquila no grupo.

Gerson foi o autor do primeiro gol aos 56 segundos de jogo. Foi o mais rápido do Fla no ano. Ayrton Lucas, Everton Cebolinha e Pedro completaram o placar.

Com o resultado, o Flamengo chega aos sete pontos e joga por uma vitória simples para se classificar às oitavas. Além disso, torce por uma vitória do Palestino diante do Bolívar para avançar em primeiro lugar. O rubro-negro é o segundo no Grupo E, que tem os bolivianos em primeiro, com 10, os chilenos em terceiro, com sete, e o Millonarios em último, com três.

O Fla só volta a jogar na Libertadores no dia 28, quando encerra a fase de grupos contra o Millonarios, em casa. Sem a rodada do Brasileirão, adiado, no fim de semana, o próximo adversário é o Amazonas pela Copa do Brasil na quarta-feira.

O Flamengo já entrou em campo sob cobranças. A torcida cantou que "para jogar no Mengo tem que ter disposição" e pediu raça antes de a bola rolar. No fim, comemorou o bom placar.

Arrascaeta foi a novidade no Flamengo. O uruguaio retornou ao time titular após lesão. Ele não entrava em campo desde a derrota para o Botafogo em 28 de abril. Lorran começou no banco de reservas.

Gabigol foi novamente muito pedido pela torcida. Já no começo do segundo tempo o atacante teve o nome gritado e Tite atendeu aos pedidos aos 24 minutos.

Como foi o jogo

Mal deu tempo para respirar, e o Flamengo já abriu o placar. A torcida fazia uma bonita festa e pedia "vamos ganhar, Mengo", quando Gerson marcou e foi abraçado por todos os companheiros em campo e no banco de reservas. Tentando pressionar em casa, o time de Tite teve outras boas oportunidades de ampliar, mas viu o Bolívar encaixar a marcação após o susto.

O Fla só engatou de vez no fim do primeiro tempo. O time boliviano teve algumas chances de empatar o jogo e conseguiu bagunçar a defesa dos donos da casa, pressionando e equilibrando a partida. Os cariocas também assustaram e, apesar dos erros, converteram chances em gol na reta final, com Ayrton Lucas e Cebolinha. O Flamengo ainda perdeu Léo Pereira, com incômodo na coxa, no fim do primeiro tempo. David Luiz entrou na vaga dele aos 36 minutos.

Depois de fazer cera quando o jogo ainda estava 1 a 0, o Bolívar pressionou a saída de bola no segundo tempo para se recuperar, mas sem sucesso. O resultado elástico deixava o clube em risco para a última rodada, já que o Fla havia igualado o saldo de gols. Isso não deu resultado. Pedro logo ampliou a vantagem. A torcida, que já havia aplaudido ao final da primeira etapa, intensificou a comemoração. De la Cruz deixou o campo ovacionado.

O Flamengo passou a administrar o jogo enquanto a torcida fazia a festa no Maracanã. O Bolívar também segurava a bola para não sofrer mais gols e piorar a situação no saldo. No fim, com tudo controlado e possibilidade de um placar ainda mais elástico, a vitória importante do Fla foi confirmada.

Lances importantes

1x0. No primeiro minuto de jogo, Cebolinha carregou a bola pela esquerda e cruzou para Gerson, livre. O volante dominou e bateu na saída do goleiro para abrir o placar.

Resposta. Aos três, Chico da Costa recebeu na área do Flamengo, mas não conseguiu o domínio. A bola sobrou para Bruno Sávio bater rasteiro na esquerda do gol de Rossi.

Boa chance. Aos seis, Ayrton Lucas foi no fundo e tocou rasteiro para a área. Arrascaeta dominou de costas para o gol e deu para De la Cruz. O meia chutou forte, mas a bola foi por cima do travessão.

Que susto. Aos 13, Bruno Sávio encontrou Pato Rodríguez invadindo a área. O atacante chutou rasteiro, mas a bola bateu na trave e voltou nas mãos de Rossi.

Por cima. Aos 17, Gerson recebeu e avançou no campo. Ele tentou chutar forte, mas mandou a bola para fora.

Saiu. Aos 25, Justiniano passou forte para Chico Costa na área, mas o atacante conseguiu dominar a bola e chutou com perigo por cima do gol.

Como perde? Aos 27, em resposta, Pedro tabelou com Cebolinha e tentou finalizar, mas foi travado. Na sobra, Arrascaeta soltou uma bomba, mas a bola explodiu no goleiro.

Salvou. Aos 30, o Fla pressionou a defesa e recuperou a bola. Pedro ficou com ela na entrada da área e bateu colocado no ângulo, mas Lampe fez grande defesa.

2x0. Aos 37, De la Cruz achou Gerson na direita. O camisa 8 entrou na área, levantou para Arrascaeta e a bola sobrou para Ayrton Lucas ampliar o placar.

3x0. Aos 42, De la Cruz desarmou Ramiro Vaca no ataque e a bola sobrou para Pedro. O atacante passou para Everton Cebolinha, livre, bater na saída do goleiro.

4x0. Aos 10 minutos do segundo tempo, Pedro dominou a bola na área e passou para Gerson. O volante driblou um marcador e devolveu para o camisa 9 chutar no canto e marcar o quarto.

Perto. Aos 29, Luiz Araújo cobrou escanteio para Lorran, que cabeceou para fora raspando o travessão.

Pegou. Aos 30, Bruno Sávio recebeu na entrada da área e chutou colocado, mas Rossi fez defesa segura.

Ficha técnica

Flamengo 4 x 0 Bolívar - 5ª rodada da Libertadores

Data e hora: 15 de maio de 2024, às 21h30

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguai)

Assistentes: Carlos Barreiro e Horacio Ferreiro (Uruguai)

VAR: Carlos Orbe (Equador)

Cartões amarelos: Gabigol (FLA), José Segredo, Sávio (BOL)

Cartões vermelhos: -

Gols: Gerson (1 minuto do primeiro tempo), Ayrton Lucas (aos 37 minutos do primeiro tempo), Everton Cebolinha (aos 42 minutos do primeiro tempo), Pedro (aos 10 minutos do segundo tempo).

Flamengo: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira (David Luiz) e Ayrton Lucas; Allan, De La Cruz (Igor Jesus), Gerson e Arrascaeta (Lorran); Everton Cebolinha (Luiz Araújo) e Pedro (Gabigol). Técnico: Tite.

Bolívar: Lampe; Saavedra, Orihuela, Ordóñez e Sagredo; Justiniano, Saucedo, Vaca (Lucas Chávez) e Sávio; Patito Rodríguez (Henry Vaca) e Da Costa. Técnico: Flavio Robatto.

