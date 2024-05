Carille quer Santos mais dominante na Série B, mas festeja vitória contra Ponte

Nesta quarta-feira (16), o Santos venceu a Ponte Preta por 2 a 1, em Campinas, pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Fábio Carille celebrou a vitória fora de casa, mas mostrou incômodo com o desempenho de sua equipe no segundo tempo.

"Fizemos um jogo consistente. Poderíamos ter controlado melhor o segundo tempo, ficar um pouco com a bola. Nos minutos finais, ficamos rodando a bola no campo ofensivo, temos qualidade para fazer isso. Às vezes deixamos muito a bola com o adversário, precisamos melhorar isso. É um campeonato muito difícil. Temos que estar atentos e tratar todos os jogos como decisão", disse.

"Sabíamos o que poderia acontecer no jogo. Viemos preparados. Sofremos. Acreditava que a gente ia sofrer menos, podemos ter mais controle, mas comemoramos muito a vitória", ampliou.

Com o triunfo, o Alvinegro Praiano retomou a primeira colocação da Série B, com 12 pontos, assim como o Sport, que perdeu para o Ituano e tem menos saldo.

O Santos volta a campo no domingo (20), quando recebe o Brusque, pela sexta rodada da Série B. A bola rola no gramado da Vila Belmiro, que contará com 100% de público, a partir das 11h (de Brasília).

Para esta partida, Carille não deve contar com o atacante Guilherme, que saiu ainda no primeiro tempo no Moisés Lucarelli, com dores na coxa esquerda.

"É muito difícil falar agora (mudanças no time), vamos esperar amanhã, todo mundo vai passar pelo departamento médico e físico para começar a elaborar o jogo de domingo", finalizou o comandante.