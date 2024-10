Flamengo: quem volta e quais são os desfalques para final da Copa do Brasil

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo teve 10 desfalques para o jogo contra o Internacional, mas terá alguns retornos pensando na final da Copa do Brasil do próximo domingo. Alex Sandro e David Luiz, que estão apenas com dores, devem aparecer novamente entre os relacionados de Filipe Luís.

O que aconteceu

O Fla tem oito desfalques certos. Erick Pulgar e Bruno Henrique estão suspensos. De la Cruz, Luiz Araújo e Carlinhos seguem no departamento médico. Pedro, Viña e Cebolinha estão fora da temporada.

Além dos dois que estavam com dores, Arrascaeta e Léo Pereira também reforçam o time. Os dois estavam suspensos contra o Internacional.

Alex Sandro está tratando um desconforto na posterior da coxa direita. Ele foi poupado de dois jogos do Flamengo no Brasileirão e vem trabalhando com a fisioterapia para ficar pronto para as finais. Enquanto estiver em condições, ele é o titular do time.

David Luiz também foi retirado da relação a Porto Alegre. Ele estava com dor bilateral no Tendão de Aquiles e tornozelo. Por isso, foi preservado também pensando na decisão.

O Fla não tem otimismo em contar com De la Cruz para a final. O uruguaio sofreu uma lesão considerada grave na posterior da coxa direita e tem prazo de recuperação previsto para um mês. Ele se machucou no dia 20 de outubro e não teria tempo hábil para voltar.

O elenco se reapresenta no Ninho do Urubu nesta tarde. A delegação retorna de Porto Alegre na parte da manhã e depois o grupo faz o primeiro treino pensando na Copa do Brasil. Os titulares ainda não vão a campo e fazem regenerativo, mas Filipe Luís já deve começar a pensar o time.

Os jogadores deixaram o campo exaustos ao final da partida no Beira-Rio. Todos vão ser reavaliados no Ninho, incluindo o capitão Gerson, que apresentou algumas dores, mas não deve ser problema.

O Flamengo terá três treinos até a decisão. Dois deles com o time completo à disposição. A final com o Atlético-MG será no domingo, às 16h, no Maracanã.