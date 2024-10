Endrick passa por momento de instabilidade no Real e não joga há quatro jogos

Uma das principais revelações do futebol brasileiro nos últimos anos, Endrick, de 18 anos, chegou ao Real Madrid nesta temporada. Após um início ótimo com gols em suas estreias no Campeonato Espanhol e na Liga dos Campeões, o atacante brasileiro vive um momento de instabilidade, sendo preterido pelo técnico Carlo Ancelotti há quatro jogos.

Depois dos gols contra o Real Valladolid em agosto e contra o Stuttgart em setembro, Endrick ganhou uma oportunidade de titular com Ancelotti na partida diante do Lille no dia 2 de outubro, pela Liga dos Campeões. O Real Madrid saiu derrotado do confronto e o atacante não teve uma grande atuação.

Desde então, Endrick não foi escolhido por Ancelotti para atuar nos últimos quatro jogos do clube Merengue: Villareal, Celta de Vigo, Barcelona (La Liga) e Borussia Dortmund (Liga dos Campeões).

Endrick chegou ao Real Madrid após uma negociação com o Palmeiras que pode chegar em torno de 60 milhões de euros (R$ 376 milhões). Nesta temporada, o jovem brasileiro atuou em nove partidas, marcando dois gols e dando uma assistência.