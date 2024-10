Além de acesso e título com Santos, Schmidt corre atrás de marca pessoal na Série B

Um dos destaques do Santos em 2024, João Schmidt corre atrás de uma marca pessoal nesta reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. O volante está focado em terminar o torneio como o jogador com mais desarmes.

Até o momento, são 64 roubadas de bola em 30 aparições. Ou seja, uma média de 2,1 por compromisso. O santista fica apenas atrás de Lucas Ronier, do Coritiba, que tem 67, e Falcão, do CRB, que tem 66.

Restam quatro partidas para o fim da Segunda Divisão. O Peixe lidera, com 62 pontos, e está bem perto de conquistar o acesso à elite do futebol brasileiro - principal objetivo de Schmidt e de todo o elenco alvinegro.

Os comandados de Carille podem garantir uma vaga na Série A de 2025 já neste final de semana. Para isso, o clube precisa vencer o Vila Nova, no sábado, às 16h30 (de Brasília), pela 35ª rodada, na Vila Viva Sorte, e torcer por um tropeço do Ceará, que recebe o Avaí, no domingo.

A tendência é que João Schmidt esteja em campo. O volante é um dos homens de confiança de Carille e já carregou a faixa de capitão em algumas oportunidades.

O jogador de 31 anos disputou 46 dos 50 jogos do Santos na temporada. Destes, foi titular em 44. Além disso, marcou um gol e deu uma assistência.

Contratado no começo do ano após passagem pelo futebol japonês, Schmidt tem contrato com o Peixe até o final de 2024, com opção de renovação por mais um.