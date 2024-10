'Corinthians merece cair e não ganhar nada este ano', dispara RMP

O Corinthians merece ser rebaixado e terminar o ano sem título a julgar pelo trabalho do seu presidente, afirmou o colunista Renato Maurício Prado, no UOL News Esporte desta quinta (31).

Por merecimento, pelo trabalho que o Augusto Melo faz, um trabalho porco em determinadas situações, o Corinthians merece cair e não ganhar nada esse ano.

O Augusto Melo é um dos piores presidentes da história do Corinthians. Ele vai fazendo uma trapalhada atrás da outra e saiu aumentando a aposta sem ter cacife para pagar.

Renato Maurício Prado

RMP destacou que o jogo desta quinta-feira (31) contra o Racing, pela Sul-Americana, e o clássico contra o Palmeiras, na próxima segunda (4), no Brasileirão, são decisivos para o futuro do Timão. O clube depende do título continental para garantir vaga na Copa do Brasil 2025.

O próximo jogo [depois do Racing] é o Dérbi. O resultado normal é o Palmeiras ganhar esse Dérbi. O Palmeiras não pode nem pensar em tropeçar. E o Corinthians pode voltar para a zona do rebaixamento.

Se ele cair para a segunda divisão ano que vem, a conta vai chegar bem rápido. Até mesmo se ele não cair, vejo com muita preocupação o futuro do Corinthians. Renato Maurício Prado

'Fantasma da amarelada' pode assombrar o Botafogo na final da Libertadores?

O "fantasma da amarelada" estará presente até que o Botafogo saia da fila de títulos e seja campeão, afirmou Renato Maurício Prado.

Segundo RMP, mesmo com vantagem de 5 a 0 obtida no Rio, o botafoguense sofreu na derrota por 3 a 1 para o Peñarol, no Uruguai, que assegurou a vaga na decisão da Libertadores contra o Galo.

Enquanto o Botafogo não levantar um caneco, depois daquela temporada medonha do ano passado, eu acho que o 'fantasma da amarelada' vai sempre estar presente. Renato Maurício Prado

Porém, o colunista disse que o Fogão joga hoje o melhor futebol da América do Sul e chega na final como favorito.

O Botafogo, na final contra o Atlético-MG, o Botafogo titular, completo, é o favorito. Joga o melhor futebol do continente. Renato Maurício Prado

Assista ao comentário:

'Transformação do Botafogo tem nome e sobrenome: John Textor', diz RMP

Em pouco mais de 1.000 dias, o Botafogo saiu da Série B para a final da Libertadores. Na opinião de Renato Maurício Prado, a transformação do Fogão tem um grande responsável.

Isso aí tem uma explicação, tem nome e sobrenome: John Textor.

O Botafogo era um time quebrado e de repente chega um investidor e bota um caminhão de dinheiro, contrata sem parar, contrata bem, principalmente no caso do Artur Jorge, e traz jogadores importantíssimos. Renato Maurício Prado

Assista ao comentário:

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao UOL News Esporte na íntegra