Filipe Luís comenta gol perdido por Alcaraz no empate do Flamengo contra o Inter

O Flamengo sofreu no fim o empate diante do Internacional, no jogo atrasado desta quarta-feira pelo Brasileirão 2024. O Rubro-Negro saiu na frente com gol de Alcaraz, de pênalti, e cedeu a igualdade aos 44 minutos do segundo tempo. Mas história poderia ser diferente.

O próprio Alcaraz, que marcou o gol do Flamengo, perdeu uma chance clara quando o placar era ainda de 1 a 0 na capital gaúcha. O técnico Filipe Luís defendeu o jogador, que ainda busca a afirmação com a camisa do Rubro-Negro.

"O futebol tem uma linha tênue, o que diferencia entre o 2 a 0 e o 1 a 1, é algo muito pequeno. Tivemos chances e o Internacional também. Hoje houve o erro, mas pode ser que no domingo o Charly (Alcaraz) acerte", disse o treinador, pensando na final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG.

O resultado no estádio Beira-Rio manteve ambos os times longe do topo do Brasileirão 2024. Em quarto lugar, o Flamengo foi a 55 pontos, enquanto o Internacional, quinto colocado, chegou a 53. O líder Botafogo está com 64.

O Flamengo volta a jogar no domingo em uma partida fundamental na temporada 2024. Na disputa do primeiro jogo da final da Copa do Brasil, a equipe carioca enfrenta o Atlético-MG, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.