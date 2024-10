São Silvestrinha cresce com atrações para as famílias

As inscrições para a 28ª Corrida São Silvestrinha estão abertas com vagas para crianças e jovens dos 4 aos 17 anos. A Prova será realizada no dia 15 de dezembro com o consagrado mote de revelar talentos e curtir o bem-estar do esporte. Em 2024, o incentivo e exemplo dos adultos encontra conexões mais estreitas com a Categoria 'Duplas', na qual adultos e crianças correm juntos e ambos recebem medalhas de participação.

"Temos pesquisas que comprovam a correlação direta e positiva entre o exercício físico na infância e adolescência com os níveis de movimento e saúde mental na vida adulta", explica Constanza Novillo, Diretora de Marketing da ASICS Latam, empresa que patrocina não apenas a prova infanto-juvenil como também a centenária Corrida de São Silvestre, que acontece dois finais de semana depois, no último dia do ano. "Estamos muito felizes de ampliar essa parceria para os dois eventos", conclui Novillo.

As inscrições podem ser adquiridas pelo site www.saosilvestrinha.com.br. Os valores oficiais são: R$ 139,00 (individual) e R$ 278,00 (duplas). As formas de pagamento incluem Boleto Bancário, Cartão de Crédito (em até 4 vezes), PIX e PICPAY.

Referência na Corrida

A São Silvestrinha é realizada desde 1994 pela Fundação Cásper Líbero, promovida pelo site Gazeta Esportiva. Este ano, assim como a São Silvestre, terá a estreia da Vega Sports no comando da organização-técnica.

Principalmente entre os adolescentes, a São Silvestrinha repete a relevância nacional da sua 'inspiração'. Vários grupos de corrida viajam de todas as partes do Brasil para prestigiar o Evento e correr em uma pista oficial de atletismo, tornando o encontro um celeiro de nomes que no futuro brilham na Elite.

Entre muitos exemplos, destaca-se o mineiro Frank Caldeira, que passou pela São Silvestrinha antes de trilhar uma carreira marcada por títulos importantes como a própria São Silvestre de 2006 e a conquista da medalha de ouro na Maratona nos Jogos Pan-americanos do Rio de Janeiro, em 2007.

Todo mundo corre

A Corrida São Silvestrinha é dividida em baterias, com distâncias variando entre 100m e 800m, na pista de atletismo do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa Marechal Mário Ary Pires.

Crianças entre 4 e 10 anos têm a opção de correr individualmente ou em duplas, fazendo par com um corredor adulto. Um formato divertido onde ambos vestem a camisa, número de peito e recebem as medalhas de participação no final.

Enquanto os mais jovens participam de uma forma lúdica e inspiracional, os adolescentes com mais de 14 anos já podem exibir a paixão pelo desempenho e, certamente, travarão ótimas disputas por um lugar no pódio, tanto no masculino quanto no feminino. Assim como em 2023, a entrega do kit de participação será realizada no próprio dia do evento. E no mesmo local, o Centro Olímpico.

Todos os detalhes no site www.saosilvestrinha.com.br

28ª Corrida São Silvestrinha



Data: 15 de dezembro de 2024



Local: Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa Marechal Mário Ary Pires, à Rua Pedro de Toledo, 1651 - Indianópolis - São Paulo



Horário: A partir das 8h (primeira bateria)



Retirada de kit: 6h45 às 10h00



Inscrições: www.saosilvestrinha.com.br

Distâncias por categoria:



Categoria Duplas



Crianças de 4 a 6 anos - 100 metros



Crianças de 7 a 10 anos - 200 metros



Categoria Individual



Crianças de 4 a 6 anos - 100 metros



Crianças de 7 a 10 anos - 200 metros



Adolescentes entre 11 e 13 anos - 300 metros



Adolescentes entre 14 e 16 anos - 600 metros



Adolescentes com 17 anos - 800 metros.