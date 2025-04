Depay ironiza influência em demissão: 'Podem me chamar de vice-presidente'

Memphis Depay afirmou que não teve influência na demissão do técnico Ramón Díaz no Corinthians. O holandês ironizou as especulações sobre sua relevância na decisão da diretoria sobre a saída do argentino do comando e quanto à decisão pelo novo treinador.

Despedidas são muito dramáticas, mas se as pessoas pensam isso, elas podem me chamar de vice-presidente. Eu sou jogador, fala do jogo. Se vocês me perguntam, eu penso que posso falar abertamente o que precisamos melhorar. Eu não acho que isso tem um impacto no comando, se devem demitir técnico ou não. Não é verdade [que tem ajudado na escolha do novo técnico] Memphis, após Corinthians 2 x 1 Sport

A fala vem após semana turbulenta no Corinthians. Memphis desabafou após a derrota para o Fluminense, na quarta-feira, e disse que não viu evolução no time, além de citar a equipe espaçada em campo.

O camisa 10 foi perguntado sobre uma eventual conversa que terá com o novo técnico. Ele salientou que já se sentia livre para se movimentar em campo com Ramón Díaz.

Eu não disse que não jogava livre com Ramón e Emiliano. Eu gosto de ter liberdade para jogar, para procurar espaços. Penso que é importante para o time e para eu criar chances. Memphis

Protagonista em virada

Memphis foi o nome da vitória do Corinthians sobre o Sport por 2 a 1, de virada, hoje. O atacante marcou os dois gols do Timão no jogo, ambos no segundo tempo.

O primeiro saiu aos 10 segundos do segundo tempo. Ele dominou cruzamento vindo de Romero e teve frieza para girar e tocar na saída do goleiro Caíque França.

O segundo teve "sorte". O holandês recebeu cruzamento desviado de Léo Maná. Ele finalizou firme, a bola desviou na defesa e entrou.